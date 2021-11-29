В Крыму с 29 ноября меняется график движения электричек

В связи с производством путевых работ на станции Мекензиевы горы произойдут массовые изменения в расписании движения пригородных поездов в период с 29 ноября по 7 декабря 2021 года включительно.

Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании.

Изменения коснутся следующих пригородных поездов:

6620 Симферополь-Джанкой отправлением в 09.42 (+12 мин) прибытием в 11.20 (+15 мин)

6630 Симферополь-Джанкой отправлением в 21.17 (- 8 мин) прибытием в 22.54 (- 6 мин)

6684/6683 Евпатория Курорт-Симферополь отправлением в 19.52 (+ 17 мин) прибытием в 21.27 (+ 17 мин)

6931 Симферополь-Севастополь отправлением в 06.24 прибытием в 08.16 (- 14 мин)

6933 Симферополь-Севастополь отправлением в 07.45 (- 10мин) прибытием в 09.40 (- 9 мин)

6934 Севастополь-Симферополь отправлением в 10.13 (+ 6 мин) прибытием в 12.09 (+ 2 мин)

6935 Симферополь-Севастополь отправлением в 10.17 прибытием в 12.18 (+ 1 мин)

6937 Симферополь-Севастополь отправлением в 13.57 (-8 мин) прибытием в 15.50 (- 20 мин)

6938 Севастополь-Симферополь отправлением в 12.20 прибытием в 14.20

6939 Симферополь-Севастополь отправлением в 17.52 (+ 22 мин) прибытием в 19.47 (+ 7 мин)

6940 Севастополь-Симферополь отправлением в 15.25 (+ 15 мин) прибытием в 17.15 (+ 10 мин)

6941 Симферополь-Севастополь отправлением в 19.30 (+ 7 мин) прибытием в 21.39 (+ 23 мин)

6942 Севастополь-Симферополь отправлением в 18.15 (+ 5 мин) прибытием в 20.21 (+ 3 мин)

6944 Севастополь-Симферополь отправлением в 20.15 (+ 5 мин) прибытием в 21.50 (+ 1 мин)

7139 Симферополь-Севастополь отправлением в 16.10 (+ 15 мин) прибытием в 17.55 (+ 15 мин)

7140 Севастополь-Симферополь отправлением в 14.00 (+ 20 мин) прибытием в 15.34 (+ 16 мин)

7202/7201 Севастополь — Евпатория Курорт отправлением в 07.50 (+ 15 мин) прибытием в 10.41 (+ 21 мин)

7204/7203 Севастополь-Евпатория отправлением в 10.56 (- 24 мин) прибытием в 13.39 (- 27 мин)

7206/7205 Севастополь-Евпатория Курорт отправлением в 17.30 (+ 15 мин) прибытием в 20.11 (+ 17 мин)

7212/7211 Евпатория Курорт-Севастополь отправлением в 07.51 прибытием в 10.39 (+ 6 мин)

7214/7213 Евпатория Курорт-Севастополь отправлением в 11.00 (+ 21мин) прибытием в 13.42 (+ 22 мин)

7216/7215 Евпатория Курорт-Севастополь отправлением в 17.15 прибытием в 20.13 (+ 12 мин).

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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