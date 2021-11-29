В Крыму прошел грязевой дождь

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В Симферопольском районе во время дождя один из участников дорожного движения на лобовом стекле автомобиля обнаружил мутные пятна.

Фото очевидец опубликовал в соцсетях.

«Редкое явление, чтобы на лобовом оставались от дождя пятна, будто бы из-под впереди мчащих колес», — пишет очевидец.

«Грязный дождь» в Крыму, возможно, стал таким из-за взвеси песка из Северной Африки и Турции. Такое мнение высказал ведущий специалисты центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.

«В средней тропосфере, на высоте около трех километров, очень сильный поток, сформировалось струйное течение. Такое редкое бывает. Скорость его достигает 150-200 километров в час. Это мощнейшее струйное течение, ориентированное с Северной Африки через Босфор и прямо на Крым. Я не исключаю, что при такой ситуации идет мощный занос песков Северной Африки, может, частично из Турции. Столь мощный поток мог поднять пески и принести их в Крым», - рассказал Евгений Тишковец.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство, РИА Крым

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