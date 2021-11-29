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В Крыму - массовое отключение электроснабжения
фото © Новости Крыма
Жители центральной части Крымского полуострова сообщают о перебоях с электроснабжением.
Отключения коснулись, в частности, Симферополя и Симферопольского районе.
«Ситуация такая, к сожалению, по всему району. Дозвониться (в экстренные службы) не могут, потому что перегружены сейчас линии. Все отрабатывается», – сообщил глава Симферопольского района Денис Кратюк.
По состоянию на 18.30 без света оставались села в Симферопольском районе: Каштановое, Партизанское, Константиновка.
Без электроснабжения остались центральные улицы Симферополя – обесточены дома и магазины на улицах Карла Маркса и Пушкина, Севастопольской и проспекте Кирова. Также сообщается об отключении, полном либо кратковременном, электричества и в Киевском районе города. В частности, на улицах Мате Залки, Бетховена, Снайперов.
Вероятно, причиной отключений стала непогода. Ураганный ветер оборвал провода и повалил деревяю в разных районах Крыма. По прогнозам Крымского гидрометцентра, сегодня в Крыму и Симферополе ожидались дожди и сильный ветер до 25 метров в секунду.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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