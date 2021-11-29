В Крыму - массовое отключение электроснабжения

фото © Новости Крыма

Жители центральной части Крымского полуострова сообщают о перебоях с электроснабжением.

Отключения коснулись, в частности, Симферополя и Симферопольского районе.

«Ситуация такая, к сожалению, по всему району. Дозвониться (в экстренные службы) не могут, потому что перегружены сейчас линии. Все отрабатывается», – сообщил глава Симферопольского района Денис Кратюк.

По состоянию на 18.30 без света оставались села в Симферопольском районе: Каштановое, Партизанское, Константиновка.

Без электроснабжения остались центральные улицы Симферополя – обесточены дома и магазины на улицах Карла Маркса и Пушкина, Севастопольской и проспекте Кирова. Также сообщается об отключении, полном либо кратковременном, электричества и в Киевском районе города. В частности, на улицах Мате Залки, Бетховена, Снайперов.

Вероятно, причиной отключений стала непогода. Ураганный ветер оборвал провода и повалил деревяю в разных районах Крыма. По прогнозам Крымского гидрометцентра, сегодня в Крыму и Симферополе ожидались дожди и сильный ветер до 25 метров в секунду.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Энергетическая безопасность Крыма оказалась под угрозой. ГУП «Черноморнефтегаз» намерен изменить правила закупки газа для крупных потребителей, что может серьезно отразиться на розничной цене ресурса.

Завершить работы на площади Ленина в Симферополе пообещали до конца года. Благоустройство знакового для крымской столицы пространства сильно затянулось.

В центре Севастополя будут исправлять халтуру на дороге. Кладка брусчатки никуда не годится, подтвердила прокуратура.

В Симферополе введен режим повышенной готовности из-за надвигающейся бури. Режим повышенной готовности введен на территории крымской столицы в связи с прогнозируемым ухудшением погоды в ближайшие дни.