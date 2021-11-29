Происшествия
В Евпатории водитель легковушки, убегая от погони, протаранил остановку
На выходных ночью в Евпатории водитель легкового автомобиля, убегая от полицейской погони, протаранил автобусную остановку.
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
По словам очевидцев, инцидент произошел в районе Колхозного рынка. По предварительным данным водитель иномарки был пьяным.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
ДТП у кладбища: в Севастополе троллейбус не разъехался с автомобилем. В Севастополе в районе старого кладбища произошло жесткое столкновение троллейбуса с автомобилем отечественной марки. Факт ДТП подтвердили в пресс-службе регионального управления МВД России.
Севастополец нашел загадочный арсенал на чердаке своего дома. Житель Севастополя во время ремонта старой электропроводки обнаружил на чердаке собственного дома целый арсенал.
В недавно открытом сквере Симферополя сорвались качели: пострадала женщина. Жители симферопольского микрорайона Фонтаны жалуются на качество работ в новом сквере «Ветан» на улице Селим-Герай, открытие которого состоялось 5 ноября.
Скончался известный севастопольский виноградарь. Смерть директора крупнейшего севастопольского агропредприятия «Качинский +» Михаила Хоша стала для города невосполнимой утратой – об этом пишут в соцсетях многие горожане, знавшие его как порядочного человека и сильного хозяйственника.
Власти Крыма в шоке от того, как выглядят номера в трехзвездочных отелях фото
Классификаторы, давшие три звезды «убитым» отелям, понесут административную ответственность.
В Ялте среди старых шин обнаружили человеческий череп
В Ялте, на улице Красноармейская во время выгрузки автопокрышек обнаружили человеческий череп.
Сильный ветер и дожди ожидаются в Симферополе в ближайшие двое суток
Сильные дожди и северо-западный ветер ожидаются в Симферополе 29 и 30 ноября.
Ураган обрушится на Крым: четыре дня шторма, ливней и снега
Сильные дожди и усиление ветра ожидаются в Крыму в предстоящие выходные дни и в начале следующей недели.
26 ноября
Аксенов наругал чиновников за вранье
25 ноября
В Крыму может подорожать газ и свет
25 ноября
Как глобальное потепление отражается на климате Крыма и превратится ли он в остров
О последствиях изменения климата, которые можно увидеть уже сейчас, «Крымская газета» узнала у специалистов.