В Евпатории водитель легковушки, убегая от погони, протаранил остановку

На выходных ночью в Евпатории водитель легкового автомобиля, убегая от полицейской погони, протаранил автобусную остановку.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

По словам очевидцев, инцидент произошел в районе Колхозного рынка. По предварительным данным водитель иномарки был пьяным.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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