Утвержден порядок определения границы бедности

Правительство РФ утвердило порядок определения границы бедности в стране.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.

«Правительство утвердило порядок определения границы бедности в целом по России и по субъектам», - сообщили в Минтруде.

Ранее ведомство разработало регламент, по которому при расчете показателя «уровень бедности» вместо прожиточного минимума, который сейчас устанавливается в зависимости от медианного дохода, будет использоваться новый показатель - «граница бедности».

По информации ведомства, начальное значение границы бедности устанавливается на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума на основе потребительской корзины. Это прожиточный минимум за IV квартал 2020 года, который будет ежеквартально увеличиваться по уровню инфляции. Граница бедности будет рассчитываться по федерации ежеквартально, а в региональном разрезе - ежегодно.

С 2021 года используется новая модель расчета прожиточного минимума (ПМ) и минимального размера оплаты труда (МРОТ). В их основе лежит не продовольственная корзина, а среднедушевой медианный доход и медианная заработная плата. Начиная с 2021 года, величина прожиточного минимума устанавливается с ежегодной периодичностью, а ранее было ежеквартально.

Как отмечали в ведомстве, это не обеспечивает сопоставимость данных об уровне бедности за прошлые периоды с текущими замерами и будущими оценками. С учетом этого было принято решение о введении нового показателя - «граница бедности», который будет изменяться с учетом роста цен и использоваться для определения уровня бедности, пояснили в министерстве.

Ранее Минтруд предложил изменить методику выведения уровня бедности: ввести границу этого явления и учитывать инфляцию при его оценке. Понятие границы бедности будет использовано для расчета показателя уровня бедности, который определяет численность граждан, относящихся к категории бедных.

Согласно данным Росстата, число россиян, чьи доходы ниже величины прожиточного минимума, в 2017 году составляло 18,9 млн человек, или 12,9% населения РФ. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизилось в IV квартале 2020 года до 13,5 млн и составило 9,2% всего населения. По предварительным итогам 2020 года, в России 17,8 млн бедных граждан (12,1%). К 2030 году число бедных в стране должно снизиться до 6,5%, то есть до 9,5 млн человек.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе назвали самые востребованные и высокооплачиваемые профессии. В Севастополе более всего востребованы инженеры, водители, специалисты и техники – а уже потом, несмотря на пандемию, врачи и медсестры. Профессия учителя вовсе оказалась невостребованной у работодателей.

Крымстат рассказал, где в Севастополе самые низкие зарплаты. В Севастополе самые низкие зарплаты получают работники гостиниц и общепита.

Дорогу к логистическому центру компании «ПУД» построят за счет государства. Дорогу к строящемуся логистическому центру торговой сети «ПУД» в селе Чистенькое под Симферополем построят за счет государства.

Севастополь в этом году освоил только половину выделенных по ФЦП средств. Правительство Севастополя должно принять меры для завершения строительства объектов федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя (ФЦП), ввод в эксплуатацию которых запланирован на текущий год.