Происшествия
Ураганный ветер массово валит деревья в Симферополе
фото © Автопартнер Крым Севастополь ДТП/ ВКонтакте
Ураганный ветер стал причиной массового падения деревьев на территории столицы Крыма.
Устранением последствий урагана уже занимаются три аварийные бригады муниципального бюджетного учреждения «Город», сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.
«По оперативной информации, сегодня ветер повалил как минимум пять деревьев на территории крымской столицы. На местах работают три аварийные бригады МБУ «Город», – уточнили в администрации.
Фото и видео поваленных деревьев активно публикуют в социальных сетях. Деревья в большинстве случаев падают на линии электропередач. На некоторых роликах запечатлены счастливые автовладельцы, чьи авто находились прямо возле аварийных зеленых насаждений, но при падении деревьев не пострадали.
Кроме того, ветер в Симферополе сносит части кровель и металлические заборы.
Ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение. Синоптики сообщили об ожидающихся сильных дождях и северо-западном ветре 29 и 30 ноября.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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