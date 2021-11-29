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Происшествия

Ураганный ветер массово валит деревья в Симферополе

15:03 понедельник, 29 ноября 2021
Симферополь
Ураганный ветер массово валит деревья в Симферополе

фото © Автопартнер Крым Севастополь ДТП/ ВКонтакте

Ураганный ветер стал причиной массового падения деревьев на территории столицы Крыма.

Устранением последствий урагана уже занимаются три аварийные бригады муниципального бюджетного учреждения «Город», сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

«По оперативной информации, сегодня ветер повалил как минимум пять деревьев на территории крымской столицы. На местах работают три аварийные бригады МБУ «Город», – уточнили в администрации.

Фото и видео поваленных деревьев активно публикуют в социальных сетях. Деревья в большинстве случаев падают на линии электропередач. На некоторых роликах запечатлены счастливые автовладельцы, чьи авто находились прямо возле аварийных зеленых насаждений, но при падении деревьев не пострадали.

Кроме того, ветер в Симферополе сносит части кровель и металлические заборы.

Ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение. Синоптики сообщили об ожидающихся сильных дождях и северо-западном ветре 29 и 30 ноября.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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