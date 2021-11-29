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Общество

Ураган не уходит: в Крыму еще усилится ветер и пройдут ливни

19:13 понедельник, 29 ноября 2021
Ураган не уходит: в Крыму еще усилится ветер и пройдут ливни

фото © Новости Крыма

В ближайшие сутки Крым будет еще под влиянием урагана: прогнозируется местами усиление ветра и ливни.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил ведущий специалисты центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.

«Причиной штормовой погоды стало столкновение разнородных воздушных масс. Тепло, которое пришло в Крым, столкнулось с холодным фронтом, который надвигается с северо-запада. Отсюда и сильнейший штормовой ветер: в Симферополе скорость ветра до 26 метров в секунду, в районе Ялты до 27. В ближайшую ночь ветер сохранится, но ослабеет до 15-20 метров в секунду. Но это будет условная передышка. Завтра подберется очередной балканский циклон, который обрушится на Крым ливнями. Минимум прогнозируем 25 миллиметров осадков», - рассказал он.

Он отметил, что основной удар непогоды придется на побережье Крыма.

«Ветер усилится. В зоне поражения - Севастополь, Ялта, Морское и Феодосия. К вечеру порывы ветра будут достигать 24-27 метров в секунду. Мало того, ожидаются локальные грозы. Вечером, когда циклонический волчок начнется раскручиваться и поворачиваться своей тыловой частью, обеспечивая доступ холодному воздуху, осадки начнут переходить в смешанную фазу и в ночь на среду на юго-востоке пройдут заряды снега.

Температура воздуха уже завтра рухнет до 9-14 градусов тепла, а в ночь на среду устремится к нулевой отметке. Думаю, более полутора суток такая погода еще продержится», - рассказал Тишковец.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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