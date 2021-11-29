«Турецкий» шторм дошел до Крыма: что происходит

фото © Александра Вербич

Усилившийся к вечеру понедельника ураганный ветер обесточил большую часть крымской столицы, также пострадали другие районы Крыма.

Как сообщили очевидцы, были частично обесточены центр города, район центрального автовокзала, Старый город, районы улиц Лермонтова, площади Куйбышева, набережной реки Салгир и др.

Нет света в районе больницы Семашко, улицы Куйбышева, а от площади Куйбышева до площади Ленина возникла пробка из троллейбусов. На улице Русской темно, выключились некоторые светофоры. Первую новогоднюю ель, установленную в Симферополе у ТРЦ «Меганом», согнуло ветром.

Бригады специалистов оперативно устраняют аварии.

Наблюдаются перебои в работе мобильной связи и интернета.

Кроме того, по информации МБУ «Город», в Симферополе зафиксировано 11 происшествий, связанных с падением деревьев. Пострадавших нет. По состоянию на 18:00 работы завершены по пяти адресам. Движение транспорта затруднено.

По данным МЧС, порывы ветра достигают 26 м/с, сработала автоматика защиты на трансформаторных подстанциях в Симферополе, происходят веерные отключения абонентов не только в крымской столице, но и в ряде сел - Каштановом, Партизанском, Константиновка.

Кроме того, аварийные отключения электричества произошли в Симферопольском районе, Бахчисарае и Бахчисарайском районе.

Погас свет и в некоторых населенных пунктах Кировского района Крыма.

В Судаке электричество «мигает», но не отключается. В Нижнегорском районе также сильный ветер. В Севастополе в связи с неблагоприятными погодными условиями паром «Адмирал Лазарев» временно не осуществляет движение через Севастопольскую бухту.

Кроме того, последняя посадка пассажиров на катер «Орион» по направлению «Артбухта -Северная» произошла в 18:30.

А в 19:20 - последняя посадка на катер «Овчинников» по направлению «Артбухта-Северная». Катера по направлению «пл. Нахимова -пл. Захарова» продолжают ходить согласно расписанию. Об этом сообщила пресс-служба правительства Севастополя. Власти города заявили, что держат десять автобусов наготове: они будут курсировать между площадью Нахимова на Южной стороне и площадью Захарова на Северной, если катера встанут.

В разных районах города жители сообщают о том, что «ветер воет и дует со страшной силой», «молодые деревья качает едва не до земли» и «периодически моргает свет, но отключиться пока не решается».

Тем временем кое-где первые жертвы уже есть – это деревья и авто. В парке 60-летия СССР упала старая сосна, а на Приморском бульваре ветка чуть не придавила мимо проходящую женщину. Сильным грязевым дождем днем плотно накрыло стекла всех припаркованных на улице автомобилей. Аварийные службы переведены на круглосуточный режим работы, сформировано шестнадцать аварийных бригад.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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