Общество
Сильный ветер и дожди ожидаются в Симферополе в ближайшие двое суток
фото © Новости Крыма
Сильные дожди и северо-западный ветер ожидаются в Симферополе 29 и 30 ноября.
Об этом говорится в штормовом предупреждении, которое распространила пресс-служба главного управления МЧС по Крыму и Севастополю.
«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 29 ноября, в течение суток 30 ноября в Симферополе ожидается усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 20-25 м/с, 30 ноября очень сильные дожди», – говорится в сообщении.
В МЧС отметили, что высока вероятность возникновения аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможны подтопления территорий. Также возможно увеличение количества ДТП и нарушение транспортного сообщения.
По данным синоптиков сегодня в Крыму до 20 градусов тепла.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на понедельник 29 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 29 ноября.
Погодный армагеддон: недельный прогноз погоды для Крыма. На следующей неделе Крым ожидают очень крутые погодные перемены.
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 28 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 28 ноября.
Экстренное штормовое: на Симферополь обрушится сильный ветер. Усиление ветра до 25 м/с прогнозируется в субботу в Симферополе, объявлено экстренное штормовое предупреждение.
Власти Крыма в шоке от того, как выглядят номера в трехзвездочных отелях фото
Классификаторы, давшие три звезды «убитым» отелям, понесут административную ответственность.
В Ялте среди старых шин обнаружили человеческий череп
В Ялте, на улице Красноармейская во время выгрузки автопокрышек обнаружили человеческий череп.
Сильный ветер и дожди ожидаются в Симферополе в ближайшие двое суток
Сильные дожди и северо-западный ветер ожидаются в Симферополе 29 и 30 ноября.
Ураган обрушится на Крым: четыре дня шторма, ливней и снега
Сильные дожди и усиление ветра ожидаются в Крыму в предстоящие выходные дни и в начале следующей недели.
26 ноября
Аксенов наругал чиновников за вранье
25 ноября
В Крыму может подорожать газ и свет
25 ноября
Как глобальное потепление отражается на климате Крыма и превратится ли он в остров
О последствиях изменения климата, которые можно увидеть уже сейчас, «Крымская газета» узнала у специалистов.