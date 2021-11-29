Сильный ветер и дожди ожидаются в Симферополе в ближайшие двое суток

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Сильные дожди и северо-западный ветер ожидаются в Симферополе 29 и 30 ноября.

Об этом говорится в штормовом предупреждении, которое распространила пресс-служба главного управления МЧС по Крыму и Севастополю.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 29 ноября, в течение суток 30 ноября в Симферополе ожидается усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 20-25 м/с, 30 ноября очень сильные дожди», – говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что высока вероятность возникновения аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможны подтопления территорий. Также возможно увеличение количества ДТП и нарушение транспортного сообщения.

По данным синоптиков сегодня в Крыму до 20 градусов тепла.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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