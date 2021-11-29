Шторм добрался до Ялты и Алушты: ураган сносит конструкции и обрывает провода

фото © Янина Павленко / Facebook

Непогода обрушилась на Южный берег Крыма, в Алуштинском регионе ряд сел без света, а в Ялте ветер повалил новогодние инсталляции.

«Четыре села без света: Виноградное, Кипарисное, Запрудное и половина Партенита. Идут работы по ликвидации последствий, в Партените больше всего повреждений. Работают аварийные бригады города и «Крымэнерго». Сложная ситуация в Запрудном: там упал огромный тополь и разорвал провода», - сообщила глава Алушты Галина Огнева, добавив, что специалисты находятся в режиме экстренной готовности.

Видео с непогодой в Ялте разместила глава местной администрации Янина Павленко. Она показала шторм, который обрушился на город.

«Мы сейчас спасаем наши новогодние конструкции, их сносит сильным ветром. Ветер очень сильный, тем не менее, свет есть по всему городу. Службы работают в режиме повышенной готовности», - сказала глава Ялты.

Кроме того, произошел обрыв троллейбусных сетей в районе Перевального.

Как сообщили в «Крымтроллейбусе», на место отправлены автобусы «ЛиАЗ», которые развезут застрявших пассажиров до автостанций.

Как ранее сообщалось, ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец заявил, что в ближайшие стуки погодная ситуация на полуострове усугубится, ожидается усиление ветра, ливни, а в ночь на среду на юго-востоке пройдут заряды снега.

В региональном МЧС отметили, что ожидается усиление ветра до 35 метров в секунду.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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