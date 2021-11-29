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Общество

Севастопольская кефаль устроила «Черную пятницу» рыбакам

11:22 понедельник, 29 ноября 2021
Севастополь

У берегов Севастополя местные жители обнаружили на мелководье косяк кефали. Рыбу ловили в буквальном смысле руками.

Фото улова очевидцы разместили в соцсетях.

«Скорей всего, это сингиль черноморский. Он чаще всего встречается в наших водах. Можно предположить, что это двухлетки. И два года назад были хорошие условия для массового размножения. Как правило, двухлетки достигают 15-17 см. Их пребывание у берегов также связано с теплой погодой. Когда похолодает, кефаль уйдет на глубоководье», — прокомментировал старший научный сотрудник Института биологии южных морей РАН Виталий Гирагосов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастопольским рыбакам-любителям пообещали найти причалы. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев распорядился определить площадки для рыбаков-любителей под причалы для лодок из числа неиспользуемых локаций портовой инфраструктуры города.

В Крыму практически запретили любительскую рыбалку. С 1 ноября 2021 года по 28 февраля 2022 года в некоторых районах Крым будет действовать запрет на вылов водных биологических ресурсов во время любительской рыбалки.

Пятеро крымчан предстанут перед судом за браконьерство в Азовском море. Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти местных жителей, которые в начале текущего года незаконно ловили осетра в Азовском море.

Акваторию Сиваша включат в промысловый район по ловле кефали. Результатом работ по включению акватории озера Сиваш в промысловый район должно стать увеличение ловли кефали в заливе озера на 150-200 тонн.

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