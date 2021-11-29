Севастопольская кефаль устроила «Черную пятницу» рыбакам

У берегов Севастополя местные жители обнаружили на мелководье косяк кефали. Рыбу ловили в буквальном смысле руками.

Фото улова очевидцы разместили в соцсетях.

«Скорей всего, это сингиль черноморский. Он чаще всего встречается в наших водах. Можно предположить, что это двухлетки. И два года назад были хорошие условия для массового размножения. Как правило, двухлетки достигают 15-17 см. Их пребывание у берегов также связано с теплой погодой. Когда похолодает, кефаль уйдет на глубоководье», — прокомментировал старший научный сотрудник Института биологии южных морей РАН Виталий Гирагосов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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