Общество
Севастопольская кефаль устроила «Черную пятницу» рыбакам
У берегов Севастополя местные жители обнаружили на мелководье косяк кефали. Рыбу ловили в буквальном смысле руками.
Фото улова очевидцы разместили в соцсетях.
«Скорей всего, это сингиль черноморский. Он чаще всего встречается в наших водах. Можно предположить, что это двухлетки. И два года назад были хорошие условия для массового размножения. Как правило, двухлетки достигают 15-17 см. Их пребывание у берегов также связано с теплой погодой. Когда похолодает, кефаль уйдет на глубоководье», — прокомментировал старший научный сотрудник Института биологии южных морей РАН Виталий Гирагосов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Севастопольским рыбакам-любителям пообещали найти причалы. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев распорядился определить площадки для рыбаков-любителей под причалы для лодок из числа неиспользуемых локаций портовой инфраструктуры города.
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