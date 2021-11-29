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Власть

С января в Крыму подорожает хлеб

14:33 понедельник, 29 ноября 2021
С января в Крыму подорожает хлеб

фото © Новости Крыма

В АО «Крымхлеб» сообщили о повышении цен на продукцию до 10% с 1 января 2022 года. Увеличится стоимость не всех изделий.

Такие изменения связаны с ростом цен на сырье, заявил генеральный директор АО «Крымхлеб» Андрей Венжега.

«Мы наблюдаем очень резкое повышение цен, которое коснулось абсолютно всех производителей и «Крымхлеб» – не исключение. У нас получилось, что подорожание основного сырья произошло от 80 до 200%. (…) Предлагаем рассмотреть вопрос о повышении цены только с 1 января 2022 года. До 10% это не значит, что именно на 10%. Всех видов продукции повышение цен не коснется. И 10% — это громко звучит, поэтому мы говорим от 1 до 3 рублей составит повышение цены на единицу продукции», — рассказал Венжега на заседании Общественной палаты Крыма.

В свою очередь Общественная палата РК согласовала повышение цен на продукцию АО «Крымхлеб».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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