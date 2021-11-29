Власть
Реализация ФЦП в Севастополе привела к пяти уголовным делам
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Всего прокуратура выявила 82 нарушения закона.
За девять месяцев текущего года при реализации федеральной целевой программы в Севастополе выявили 82 нарушения закона, сообщила пресс-служба прокуратуры города.
Прокуроры внесли 39 представлений, 13 граждан привлекли к дисциплинарной ответственности, о недопустимости нарушения закона предостерегли 13 должностных лиц. По материалам проверок возбудили пять уголовных дел.
За указанный период времени в сфере реализации нацпроектов в Севастополе выявили 271 нарушение закона. По материалам прокуратуры следственные органы возбудили четыре уголовных дела.
«Правительству города необходимо принять меры для завершения строительства объектов ФЦП, ввод в эксплуатацию которых запланирован на 2021 год. Для реализации ФЦП бюджету Севастополя на 2021 год выделено 19 миллиардов рублей, из которых на 1 ноября освоена лишь половина», - говорится в сообщении прокуратуры.
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