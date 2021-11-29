Реализация ФЦП в Севастополе привела к пяти уголовным делам

фото © Новости Крыма

Всего прокуратура выявила 82 нарушения закона.

За девять месяцев текущего года при реализации федеральной целевой программы в Севастополе выявили 82 нарушения закона, сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Прокуроры внесли 39 представлений, 13 граждан привлекли к дисциплинарной ответственности, о недопустимости нарушения закона предостерегли 13 должностных лиц. По материалам проверок возбудили пять уголовных дел.

За указанный период времени в сфере реализации нацпроектов в Севастополе выявили 271 нарушение закона. По материалам прокуратуры следственные органы возбудили четыре уголовных дела.

«Правительству города необходимо принять меры для завершения строительства объектов ФЦП, ввод в эксплуатацию которых запланирован на 2021 год. Для реализации ФЦП бюджету Севастополя на 2021 год выделено 19 миллиардов рублей, из которых на 1 ноября освоена лишь половина», - говорится в сообщении прокуратуры.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Жительница Крыма по ночам обворовывала сельскую управу из-за любви к природе. Жительница Крыма две ночи воровала кусты можжевельника у здания сельской администрации.

В Симферополе полиция задержала координатора «Крымской солидарности». В Симферополе у здания Крымского гарнизонного военного суда силовики задержали координатора «Крымской солидарности» Дилявера Меметова.

Бывший чиновник задержан в Севастополе за получение взятки в виде ремонта квартиры. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении бывшего первого замдиректора департамента здравоохранения Севастополя, который, по данным следствия, за помощь в заключении госконтракта заставил строительную компанию сделать у себя дома ремонт.

В Керчи оштрафовали нарушителей ковидных ограничений на 700 тысяч рублей. Керченский городской суд Крыма в октябре-ноябре этого года рассмотрел более 200 дел об административных правонарушениях, возбужденных в отношении керчан и гостей города за несоблюдение ковидных ограничений.