Происшествия
Пятилетний малыш пострадал в ДТП в Севастополе
В Севастополе на трассе между селами Терновка и Черноречье столкнулись два автомобиля, в одном и которых находился пятилетний мальчик, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
Авария произошла на 19-м километре автодороги Танковое – Оборонное после того, как на полосу движения кроссовера, в котором находился малолетний ребенок, выехала встречная легковушка.
На фотографиях, предоставленных УМВД России по Севастополю, видно, что на участке трассы в месте столкновения машин потоки разделяет сплошная полоса.
«Водитель 1952 года рождения, управляя легковым автомобилем Daewoo на закруглении дороги выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Chevrolet», – сообщили в ведомстве.
В момент ДТП мальчик находился в удерживающем устройстве для перевозки детей, но все же получил травму и попал в больницу.
В депзраве Севастополя сообщили, что медики осмотрели ребенка, диагностировали ушиб и отпустили домой. Водитель-лихач также госпитализирован. Полиция проводит проверку.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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