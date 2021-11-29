Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: К Новому году в Крыму могут ослабить ковидные ограничения ● Смертность не снижается: сводка по COVID в Крыму ● Пугающая динамика: сводка по COVID-19 в Севастополе ● Крым обновил антирекорд по смертности от COVID-19 ● В Керчи оштрафовали нарушителей ковидных ограничений на 700 тысяч рублей
Пугающий уровень смертности: за сутки в Крыму от COVID умерли 23 человека
фото © meduza.io
На территории Республики Крым зарегистрировано 478 случаев новой коронавирусной инфекции, это минимальное количество за последние полтора месяца.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Общее количество выявленных случаев превысило 119 тысяч.
«Всего выявлено 119 027 положительных на COVID-19. Количество выздоровевших за сутки составляет 498 человек, за весь период – 106 678», - говорится в сообщении.
За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 212 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города.
Накануне в регионе выявили 249 новых случая заражения COVID-19. Напомним, антирекорд фиксировался 9 ноября, в тот день суточный показатель заболеваемости достиг 358.
С выздоровлением за сутки выписаны 424 пациента. Умерли восемь человек в возрасте от шестидесяти девяти до восьмидесяти девяти лет.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Смертность не снижается: сводка по COVID в Крыму. На территории Республики Крым за минувшие сутки зарегистрировано 513 новых случаев COVID-19.
Пугающая динамика: сводка по COVID-19 в Севастополе. За минувшие сутки в Севастополе зарегистрированы 253 новых случая заболевания COVID-19.
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