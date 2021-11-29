Пугающий уровень смертности: за сутки в Крыму от COVID умерли 23 человека

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На территории Республики Крым зарегистрировано 478 случаев новой коронавирусной инфекции, это минимальное количество за последние полтора месяца.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Общее количество выявленных случаев превысило 119 тысяч.

«Всего выявлено 119 027 положительных на COVID-19. Количество выздоровевших за сутки составляет 498 человек, за весь период – 106 678», - говорится в сообщении.

За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 212 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города.

Накануне в регионе выявили 249 новых случая заражения COVID-19. Напомним, антирекорд фиксировался 9 ноября, в тот день суточный показатель заболеваемости достиг 358.

С выздоровлением за сутки выписаны 424 пациента. Умерли восемь человек в возрасте от шестидесяти девяти до восьмидесяти девяти лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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