Прогноз погоды в Крыму на понедельник 29 ноября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 29 ноября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый, ветер (юго-западный местами 23-28 м/с), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - ветер (юго-западный местами 23-28 м/с), уровень опасности оранжевый, дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - ветер (юго-западный местами 23-28 м/с), уровень опасности оранжевый, дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый, ветер (юго-западный местами 23-28 м/с), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 12 до 18, ночью от 11 до 13 градусов. Ветер южный 29 км/час, возможны порывы до 92 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 83 процентов, атмосферное давление 751 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 13 до 17, ночью от 12 до 14 градусов. Ветер юго-западный 19 км/час, возможны порывы до 92 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 98 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 13 до 17, ночью около 13 градусов. Ветер южный 37 км/час, возможны порывы до 98 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 89 процентов, атмосферное давление 751 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 12 до 15, ночью от 11 до 13 градусов. Ветер южный 30 км/час, возможны порывы до 85 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 91 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 11 до 14, ночью от 10 до 12 градусов. Ветер южный 39 км/час, возможны порывы до 101 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 91 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 12 до 17, ночью около 12 градусов. Ветер южный 41 км/час, возможны порывы до 94 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 87 процентов, атмосферное давление 750 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 11 до 19, ночью от 10 до 14 градусов. Ветер юго-западный 28 км/час, возможны порывы до 92 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 93 процентов, атмосферное давление 750 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 15, ночью около 10 градусов. Ветер южный 32 км/час, возможны порывы до 86 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 92 процентов, атмосферное давление 749 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 11, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер юго-западный 21 км/час, возможны порывы до 92 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 88 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 13, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер южный 15 км/час, возможны порывы до 73 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 95 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 7 до 14 градусов тепла. По городам: в Алуште - 13, в Евпатории - 13, на мысе Казантип в Азовском море - 9, в Керчи - 9, в Николаевке - 13, в Севастополе - 13, в Судаке - 14, на Тарханкуте - 13, в Феодосии - 12, в Ялте - 13 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 12, в Египте - 25, на Кипре - 22, в Одессе - 9, в Сочи - 16, в Турции - 21, в Хорватии - 19 градусов выше нуля.

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