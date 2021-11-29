Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.5
воздух +13
море +14

Общество

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 29 ноября

00:23 понедельник, 29 ноября 2021

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 29 ноября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый, ветер (юго-западный местами 23-28 м/с), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - ветер (юго-западный местами 23-28 м/с), уровень опасности оранжевый, дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - ветер (юго-западный местами 23-28 м/с), уровень опасности оранжевый, дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый, ветер (юго-западный местами 23-28 м/с), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 12 до 18, ночью от 11 до 13 градусов. Ветер южный 29 км/час, возможны порывы до 92 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 83 процентов, атмосферное давление 751 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 13 до 17, ночью от 12 до 14 градусов. Ветер юго-западный 19 км/час, возможны порывы до 92 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 98 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 13 до 17, ночью около 13 градусов. Ветер южный 37 км/час, возможны порывы до 98 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 89 процентов, атмосферное давление 751 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 12 до 15, ночью от 11 до 13 градусов. Ветер южный 30 км/час, возможны порывы до 85 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 91 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 11 до 14, ночью от 10 до 12 градусов. Ветер южный 39 км/час, возможны порывы до 101 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 91 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 12 до 17, ночью около 12 градусов. Ветер южный 41 км/час, возможны порывы до 94 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 87 процентов, атмосферное давление 750 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 11 до 19, ночью от 10 до 14 градусов. Ветер юго-западный 28 км/час, возможны порывы до 92 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 93 процентов, атмосферное давление 750 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 15, ночью около 10 градусов. Ветер южный 32 км/час, возможны порывы до 86 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 92 процентов, атмосферное давление 749 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 11, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер юго-западный 21 км/час, возможны порывы до 92 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 88 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 13, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер южный 15 км/час, возможны порывы до 73 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 95 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 7 до 14 градусов тепла. По городам: в Алуште - 13, в Евпатории - 13, на мысе Казантип в Азовском море - 9, в Керчи - 9, в Николаевке - 13, в Севастополе - 13, в Судаке - 14, на Тарханкуте - 13, в Феодосии - 12, в Ялте - 13 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 12, в Египте - 25, на Кипре - 22, в Одессе - 9, в Сочи - 16, в Турции - 21, в Хорватии - 19 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 28 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 28 ноября.

Экстренное штормовое: на Симферополь обрушится сильный ветер. Усиление ветра до 25 м/с прогнозируется в субботу в Симферополе, объявлено экстренное штормовое предупреждение.

Прогноз погоды в Крыму на субботу 27 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 27 ноября.

Ураган обрушится на Крым: четыре дня шторма, ливней и снега. Сильные дожди и усиление ветра ожидаются в Крыму в предстоящие выходные дни и в начале следующей недели.

Общество
Какой сегодня праздник 29 ноября

Какой сегодня праздник 29 ноября фото

Сегодня, 29 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Коронавирус в Крыму
Смертность не снижается: сводка по COVID в Крыму

Смертность не снижается: сводка по COVID в Крыму

На территории Республики Крым за минувшие сутки зарегистрировано 513 новых случаев COVID-19.

Общество
Какой сегодня праздник 28 ноября

Какой сегодня праздник 28 ноября фото

Сегодня, 28 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Происшествия
Севастополец нашел загадочный арсенал на чердаке своего дома

Севастополец нашел загадочный арсенал на чердаке своего дома

Житель Севастополя во время ремонта старой электропроводки обнаружил на чердаке собственного дома целый арсенал.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации