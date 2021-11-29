Происшествия
Причиной отключения электричества стало срабатывание автоматики на подстанциях
Веерные отключения света происходят в столице Крыма и Симферопольском районе.
Из-за ураганного ветра сработали датчики защиты на подстанциях, сообщили в пресс-службе МинЧС Крыма (в составе правительства республики).
«В связи с сильными порывами ветра до 26 метров в секунду произошла сработка автоматов защиты на трансформаторных подстанциях Симферополя. Происходят веерные отключения абонентов в Симферополе, а также в селах Каштановое, Партизанское, Константиновка Симферопольского района», – уточнили в пресс-службе.
В МЧС добавили, что к местам отключения электроэнергии направлены аварийные бригады.
Ранее жители Крыма в соцсетях сообщили о перебоях с электроснабжением.
Горячие линии профильных министерств и ответственных служб не отвечают. Официальной информации от министерства энергетики Крыма и «Крымэнерго» о сложившейся ситуации не поступало.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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