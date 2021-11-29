Происшествия
Парашютист-экстремал повис на скале в Бахчисарайском районе
Спасатели эвакуировали бейсджампера, который повис на скале в Бахчисарайском районе Крыма на высоте около 60 метров и повредил ногу.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.
«Спасатели выяснили, что пострадавший, осуществляя прыжок с парашютом с вершины скалы Качи-Кальон, не справился с управлением парашюта, зацепился за скалу и повис на высоте около 60 метров», – говорится в сообщении.
Сотрудник госучреждения «Крым-Спас» при помощи альпинистского снаряжения добрался к пострадавшему и спустил его к подножию горы. Затем спасатели оказали пострадавшему жителю Симферополя первую помощь и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.
В МЧС уточнили, что инцидент произошел в районе пещерного города Качи-Кальон у села Баштановка Бахчисарайского района. На месте происшествия работала дежурная смена бахчисарайского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас» совместно с сотрудниками главного управления МЧС по Крыму.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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