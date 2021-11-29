Происшествия
Неизвестные нанесли «экстремистские надписи» на памятник в Севастополе
Следователи проводят проверку сообщений СМИ о нанесении экстремистских надписей на историческом монументе в Севастополе, сообщили в главном следственном управлении СК РФ по региону.
«В ходе мониторинга СМИ полуострова была выявлена информации о том, что неизвестные изрисовали экстремистскими надписями и нецензурными словами мемориал погибшим в Крымской войне английским воинам в районе поселка Дергачи города Севастополя: надписи появились как на самом обелиске, так и на стенах, ограждающих монумент», – говорится в сообщении.
Кроме того, по данным СМИ, комплекс, которому почти 30 лет, продолжает разрушаться и без участия вандалов.
Следователи устанавливают обстоятельства происшествия и личности вандалов.
Также по результатам проверки будет дана оценка уполномоченным лицам и службам, ответственным за содержание комплекса.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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