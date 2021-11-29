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Происшествия

Неизвестные нанесли «экстремистские надписи» на памятник в Севастополе

10:02 понедельник, 29 ноября 2021
Севастополь

Следователи проводят проверку сообщений СМИ о нанесении экстремистских надписей на историческом монументе в Севастополе, сообщили в главном следственном управлении СК РФ по региону.

«В ходе мониторинга СМИ полуострова была выявлена информации о том, что неизвестные изрисовали экстремистскими надписями и нецензурными словами мемориал погибшим в Крымской войне английским воинам в районе поселка Дергачи города Севастополя: надписи появились как на самом обелиске, так и на стенах, ограждающих монумент», – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным СМИ, комплекс, которому почти 30 лет, продолжает разрушаться и без участия вандалов.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия и личности вандалов.

Также по результатам проверки будет дана оценка уполномоченным лицам и службам, ответственным за содержание комплекса.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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