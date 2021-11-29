Происшествия
На улице Киевской в Симферополе ветер сорвал крышу многоэтажки
Очевидцы сообщили в редакцию Крымского информационного агентства о том, что в многоквартирном жилом доме по улице Киевской ветер сорвал часть кровли.
«Киевская, 163. Крыша разваливается. Внизу пункты выдачи. Будьте аккуратнее», — сообщают очевидцы.
Напомним, сегодня за период действия штормовых погодных условий зафиксировано как минимум 20 падений деревьев. Информация по пострадавшим и ущербу уточняется. К работам по ликвидации последствий прохождения КОМЯ привлечены подразделения ГКУ РК «КРЫМ-СПАС».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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