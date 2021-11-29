На улице Киевской в Симферополе ветер сорвал крышу многоэтажки

Очевидцы сообщили в редакцию Крымского информационного агентства о том, что в многоквартирном жилом доме по улице Киевской ветер сорвал часть кровли.

«Киевская, 163. Крыша разваливается. Внизу пункты выдачи. Будьте аккуратнее», — сообщают очевидцы.

Напомним, сегодня за период действия штормовых погодных условий зафиксировано как минимум 20 падений деревьев. Информация по пострадавшим и ущербу уточняется. К работам по ликвидации последствий прохождения КОМЯ привлечены подразделения ГКУ РК «КРЫМ-СПАС».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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