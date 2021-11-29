Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.5
воздух +13
море +14

Происшествия

На улице Киевской в Симферополе ветер сорвал крышу многоэтажки

22:32 понедельник, 29 ноября 2021
Симферополь

Очевидцы сообщили в редакцию Крымского информационного агентства о том, что в многоквартирном жилом доме по улице Киевской ветер сорвал часть кровли.

«Киевская, 163. Крыша разваливается. Внизу пункты выдачи. Будьте аккуратнее», — сообщают очевидцы.

Напомним, сегодня за период действия штормовых погодных условий зафиксировано как минимум 20 падений деревьев. Информация по пострадавшим и ущербу уточняется. К работам по ликвидации последствий прохождения КОМЯ привлечены подразделения ГКУ РК «КРЫМ-СПАС».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крупный пожар в Симферополе: горит поле рядом с ТЦ и АЗС. Заросли камыша загорелись в районе объездной Симферополя рядом с двумя торговыми центрами и автозаправочным комплексом.

Причиной отключения электричества стало срабатывание автоматики на подстанциях. Веерные отключения света происходят в столице Крыма и Симферопольском районе.

Крымчанка в два захода украла кусты можжевельника «под носом» у администрации. В поселке Черноморское Черноморского района полицейские по «горячим следам» раскрыли кражу кустов можжевельника, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Ураганный ветер массово валит деревья в Симферополе. Ураганный ветер стал причиной массового падения деревьев на территории столицы Крыма.

Власть
200 судов ожидают прохода через Керченский пролив

200 судов ожидают прохода через Керченский пролив

Судоходство в Керченском проливе фактически остановлено из-за неблагоприятных погодных условий.

Происшествия
Крупный пожар в Симферополе: горит поле рядом с ТЦ и АЗС

Крупный пожар в Симферополе: горит поле рядом с ТЦ и АЗС

Заросли камыша загорелись в районе объездной Симферополя рядом с двумя торговыми центрами и автозаправочным комплексом.

Происшествия
Ветер со скоростью 40 м/с обесточил три десятка ЛЭП в Крыму

Ветер со скоростью 40 м/с обесточил три десятка ЛЭП в Крыму

Ураганный ветер в Крыму вечером в понедельник усилился до 40 метров в секунду, повреждения на линиях электропередачи устраняют более 200 специалистов.

Коронавирус в Крыму
Аксенов заявил о скором послаблении антиковидных мер в Крыму

Аксенов заявил о скором послаблении антиковидных мер в Крыму

Власти Крыма смягчают ограничения на работу заведений общественного питания, кинотеатров и театров в условиях пандемии.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации