На Севастополь надвигается ураган: службы в повышенной готовности

Сильный ветер прогнозируется в понедельник в Севастополе, объявлено экстренное штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

«В понедельник с 13:00-16:00 по Севастополю ожидается усиление юго-западного ветра 22-27 м/с. Сохранится до конца дня», - рассказали в ведомстве.

В связи с надвигающимся ураганом есть риск возникновение происшествий, связанных с порывами линий связи и электропередач, повалом деревьев и широкоформатных конструкций, отключением трансформаторных подстанций; повреждением кровли и остекления зданий, затруднением в работе всех видов транспорта.

Профильным ведомствам и дежурным службам поручено подготовить силы и средства к реагированию на аварии на объектах жизнеобеспечения, проверить готовность аварийно-спасательных групп и автономных источников электроснабжения, автоцистерн для подвоза питьевой воды.

В случае необходимости должны быть готовы к развертыванию пункты временного размещения людей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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