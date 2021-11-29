Общество
На Севастополь надвигается ураган: службы в повышенной готовности
Сильный ветер прогнозируется в понедельник в Севастополе, объявлено экстренное штормовое предупреждение.
Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
«В понедельник с 13:00-16:00 по Севастополю ожидается усиление юго-западного ветра 22-27 м/с. Сохранится до конца дня», - рассказали в ведомстве.
В связи с надвигающимся ураганом есть риск возникновение происшествий, связанных с порывами линий связи и электропередач, повалом деревьев и широкоформатных конструкций, отключением трансформаторных подстанций; повреждением кровли и остекления зданий, затруднением в работе всех видов транспорта.
Профильным ведомствам и дежурным службам поручено подготовить силы и средства к реагированию на аварии на объектах жизнеобеспечения, проверить готовность аварийно-спасательных групп и автономных источников электроснабжения, автоцистерн для подвоза питьевой воды.
В случае необходимости должны быть готовы к развертыванию пункты временного размещения людей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Погодный армагеддон: недельный прогноз погоды для Крыма. На следующей неделе Крым ожидают очень крутые погодные перемены.
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 28 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 28 ноября.
Экстренное штормовое: на Симферополь обрушится сильный ветер. Усиление ветра до 25 м/с прогнозируется в субботу в Симферополе, объявлено экстренное штормовое предупреждение.
Прогноз погоды в Крыму на субботу 27 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 27 ноября.
Власти Крыма в шоке от того, как выглядят номера в трехзвездочных отелях фото
Классификаторы, давшие три звезды «убитым» отелям, понесут административную ответственность.
В Ялте среди старых шин обнаружили человеческий череп
В Ялте, на улице Красноармейская во время выгрузки автопокрышек обнаружили человеческий череп.
Сильный ветер и дожди ожидаются в Симферополе в ближайшие двое суток
Сильные дожди и северо-западный ветер ожидаются в Симферополе 29 и 30 ноября.
Ураган обрушится на Крым: четыре дня шторма, ливней и снега
Сильные дожди и усиление ветра ожидаются в Крыму в предстоящие выходные дни и в начале следующей недели.
26 ноября
Аксенов наругал чиновников за вранье
25 ноября
В Крыму может подорожать газ и свет
25 ноября
Как глобальное потепление отражается на климате Крыма и превратится ли он в остров
О последствиях изменения климата, которые можно увидеть уже сейчас, «Крымская газета» узнала у специалистов.