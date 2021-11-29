Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.5
воздух +17
море +13

Общество

На Севастополь надвигается ураган: службы в повышенной готовности

08:37 понедельник, 29 ноября 2021
Севастополь

Сильный ветер прогнозируется в понедельник в Севастополе, объявлено экстренное штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

«В понедельник с 13:00-16:00 по Севастополю ожидается усиление юго-западного ветра 22-27 м/с. Сохранится до конца дня», - рассказали в ведомстве.

В связи с надвигающимся ураганом есть риск возникновение происшествий, связанных с порывами линий связи и электропередач, повалом деревьев и широкоформатных конструкций, отключением трансформаторных подстанций; повреждением кровли и остекления зданий, затруднением в работе всех видов транспорта.

Профильным ведомствам и дежурным службам поручено подготовить силы и средства к реагированию на аварии на объектах жизнеобеспечения, проверить готовность аварийно-спасательных групп и автономных источников электроснабжения, автоцистерн для подвоза питьевой воды.

В случае необходимости должны быть готовы к развертыванию пункты временного размещения людей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Погодный армагеддон: недельный прогноз погоды для Крыма. На следующей неделе Крым ожидают очень крутые погодные перемены.

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 28 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 28 ноября.

Экстренное штормовое: на Симферополь обрушится сильный ветер. Усиление ветра до 25 м/с прогнозируется в субботу в Симферополе, объявлено экстренное штормовое предупреждение.

Прогноз погоды в Крыму на субботу 27 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 27 ноября.

Власть
Власти Крыма в шоке от того, как выглядят номера в трехзвездочных отелях

Власти Крыма в шоке от того, как выглядят номера в трехзвездочных отелях фото

Классификаторы, давшие три звезды «убитым» отелям, понесут административную ответственность.

Происшествия
В Ялте среди старых шин обнаружили человеческий череп

В Ялте среди старых шин обнаружили человеческий череп

В Ялте, на улице Красноармейская во время выгрузки автопокрышек обнаружили человеческий череп.

Общество
Сильный ветер и дожди ожидаются в Симферополе в ближайшие двое суток

Сильный ветер и дожди ожидаются в Симферополе в ближайшие двое суток

Сильные дожди и северо-западный ветер ожидаются в Симферополе 29 и 30 ноября.

Общество
Как глобальное потепление отражается на климате Крыма и превратится ли он в остров

Как глобальное потепление отражается на климате Крыма и превратится ли он в остров

О последствиях изменения климата, которые можно увидеть уже сейчас, «Крымская газета» узнала у специалистов.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации