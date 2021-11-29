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Власть

Мэр Ялты заявила о готовности экстренных служб к непогоде

18:42 понедельник, 29 ноября 2021
Ялта

Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что коммунальные и экстренные службы города готовы к ликвидации последствий урагана.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«В Ялте серьезное усиление ветра. Службы в повышенной готовности. Берегите себя, друзья, оставайтесь дома. Мониторим ситуацию. Напоминаю телефон экстренной службы – 112», – написала Павленко.

В социальных сетях и Telegram-каналах жители города публиковали фотографии, на которых видно, что в городе прошел дождь. Также на кадрах видно, что в разных районах Ялты ветер повалил деревья. Деревья падали на проезжую часть и автомобили граждан.

По прогнозам синоптиков, в Крыму 29 и 30 ноября ожидаются дожди и сильный ветер свыше 25 метров в секунду. Ураганный ветер начал валить деревья и обрывать провода.

Перебои с электроэнергией зафиксированы у жителей Симферополя и Симферопольского района. По данным МЧС Крыма, сработала защита автоматов на трансформаторных подстанциях Симферополя, проходит веерное отключение абонентов. К местам отключения направлены аварийные бригады. 

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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