Власть
Мэр Ялты заявила о готовности экстренных служб к непогоде
Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что коммунальные и экстренные службы города готовы к ликвидации последствий урагана.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
«В Ялте серьезное усиление ветра. Службы в повышенной готовности. Берегите себя, друзья, оставайтесь дома. Мониторим ситуацию. Напоминаю телефон экстренной службы – 112», – написала Павленко.
В социальных сетях и Telegram-каналах жители города публиковали фотографии, на которых видно, что в городе прошел дождь. Также на кадрах видно, что в разных районах Ялты ветер повалил деревья. Деревья падали на проезжую часть и автомобили граждан.
По прогнозам синоптиков, в Крыму 29 и 30 ноября ожидаются дожди и сильный ветер свыше 25 метров в секунду. Ураганный ветер начал валить деревья и обрывать провода.
Перебои с электроэнергией зафиксированы у жителей Симферополя и Симферопольского района. По данным МЧС Крыма, сработала защита автоматов на трансформаторных подстанциях Симферополя, проходит веерное отключение абонентов. К местам отключения направлены аварийные бригады.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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