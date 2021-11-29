Происшествия
МЧС предупредило об усилении ветра в Крыму в ближайшие два часа
Ураганный ветер до 35 метров в секунду ожидается в Крыму в ближайшие несколько часов.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Крыму.
«По данным крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-2 часа и до конца суток 29 ноября в Крыму ожидается ураганный ветер 30-35 м/с», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра в Симферополе и Симферопольском районе начались перебои с электроэнергией. По данным МЧС Крыма, сработала защита автоматов на трансформаторных подстанциях Симферополя, проходит веерное отключение абонентов. К местам отключения направлены аварийные бригады.
Позже очевидцы сообщили, что также проблемы с электричеством есть у абонентов в Бахчисарае и Бахчисарайском районе, в селах на востоке Крыма, на территории Добровской долины и Алушты. На трассе от Симферополя до Перевального встали троллейбусы.
Официальной информации об отключениях электроэнергии ни от министерства энергетики региона, ни от госкомпании «Крымэнерго» в настоящее время не поступало.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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