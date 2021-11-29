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Крымстат рассказал, где в Севастополе самые низкие зарплаты
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В Севастополе самые низкие зарплаты получают работники гостиниц и общепита.
Об этом сообщает пресс-служба Крымстата.
Ведомство назвало сферы с «низким уровнем среднемесячной начисленной заработной платы» по состоянию на сентябрь этого года. Показатели рассчитывались в отношении к среднему уровню заработной платы в целом по экономике Севастополя.
По данным Крымстата, работники получают низкие зарплаты в гостиницах и на предприятиях общественного питания (ниже на 61,9% по отношению к среднему уровню зарплаты по Севастополю), в торговле оптовой и розничной, в ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (ниже на 43,9%), в деятельности профессиональной, научной и технической (ниже на 30,4%).
Сообщается, что «высокий уровень» среднемесячной начисленной зарплаты наблюдается у предприятий финансовых и страховых, в области информации и связи, в обеспечении электрической энергией, газом и паром, в государственном управлении и обеспечении военной безопасности, социальном обеспечении.
Крымстат утверждает, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по полному кругу предприятий Севастополя в сентябре 2021 года составила 38990,5 рублей.
«По сравнению с августом 2021 года размер заработной платы увеличился на 6,9%, и по отношению к сентябрю 2020 года вырос на 16,1%», – уточнили в ведомстве.
Крымстат отмечает, что в Крыму среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по полному кругу предприятий в сентябре текущего года была ниже и составила 38826 рублей.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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