Происшествия
Крымчанка в два захода украла кусты можжевельника «под носом» у администрации
В поселке Черноморское Черноморского района полицейские по «горячим следам» раскрыли кражу кустов можжевельника, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
«В дежурную часть ОМВД России по Черноморскому району обратился представитель администрации Новосельского сельского поселения с просьбой оказать помощь в поиске похищенных ночью восьми саженцев можжевельника», – указано в сообщении.
Он рассказал, что в ночь с 22 на 23 ноября неизвестный похитил с клумбы около здания администрации четыре куста можжевельника, а в ночь с 23 на 24 ноября вернулся за еще четырьмя кустами.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, а также участковый уполномоченный полиции. Правоохранители начали расследование и по «горячим следам» выявили подозреваемую. Ей оказалась 45-летняя местная жительница, которая дала признательные показания. Женщина пояснила, что хотела посадить кусты можжевельника во дворе своего частного дома.
В настоящее время проводится проверка по факту кражи для принятия решения о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до двух лет.
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