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Происшествия

Крупный пожар в Симферополе: горит поле рядом с ТЦ и АЗС

20:06 понедельник, 29 ноября 2021
Крупный пожар в Симферополе: горит поле рядом с ТЦ и АЗС

фото © o_bekirov / Instagram

Заросли камыша загорелись в районе объездной Симферополя рядом с двумя торговыми центрами и автозаправочным комплексом.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Крыму, пожар уже удалось локализовать.

«В 19.55 поступил сигнал, там было два очага возгорания камыша, каждый по 300 кв. метров. Подразделения работают, – сообщили в пресс-службе. – Локализован на площади 800 кв. метров».

Угрозы дальнейшего распространения огня нет, уточнили в МЧС.

Сейчас в Крыму действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Порывы в Симферополе достигали 20 метров в секунду, максимум отмечен на Южном берегу Крыма – 32 метра в секунды. Ухудшение погодных условий ожидается и завтра.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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