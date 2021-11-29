Происшествия
Крупный пожар в Симферополе: горит поле рядом с ТЦ и АЗС
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Заросли камыша загорелись в районе объездной Симферополя рядом с двумя торговыми центрами и автозаправочным комплексом.
Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Крыму, пожар уже удалось локализовать.
«В 19.55 поступил сигнал, там было два очага возгорания камыша, каждый по 300 кв. метров. Подразделения работают, – сообщили в пресс-службе. – Локализован на площади 800 кв. метров».
Угрозы дальнейшего распространения огня нет, уточнили в МЧС.
Сейчас в Крыму действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Порывы в Симферополе достигали 20 метров в секунду, максимум отмечен на Южном берегу Крыма – 32 метра в секунды. Ухудшение погодных условий ожидается и завтра.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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