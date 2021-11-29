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Общество

Какой сегодня праздник 29 ноября

00:57 понедельник, 29 ноября 2021
Какой сегодня праздник 29 ноября

фото © pixabay.com

Сегодня, 29 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День памяти апостола и евангелиста Матфея

Фото sputnik-ossetia.ru

Святой апостол и евангелист Матфей принадлежит к числу 12-ти апостолов. В Священном Писании он также называется Левием (Лк. 5, 27). Апостол Матфей был братом апостола Иакова Алфеева и, до своего призвания в апостольский чин, был Галилейским мытарем, т.е. сборщиком податей. После призвания Господом, он, оставив все, последовал за Спасителем. С тех пор Матфей вместе с другими учениками Иисуса Христа пребывал с Ним неотлучно.

Согласно Священному Преданию, по сошествии Святого Духа, апостол Матфей проповедовал Евангелие евреям в Иудее. Здесь, по сказанию Евсевия и других святых отцов, через 8 лет по вознесении Господа, Матфей написал Евангелие к уверовавшим евреям Палестины и передал его апостолу Иакову, брату Господню. С еврейского на греческий язык Евангелие было переведено либо апостолом Иаковом либо апостолом Иоанном Богословом.

Во 2 веке Пантен нашел Евангелие от Матфея, написанное на еврейском языке, у христиан Индии. Согласно свидетельствам святых отцов, подлинник хранился в Кесарийской библиотеке, устроенной в 3 веке мучеником Памфилом.

День любителя острых ощущений

29 ноября ежегодно отмечают - День любителя острых ощущений. Сегодня есть повод поздравить всех Ваших знакомых, друзей и близких людей, которые действительно, не на словах, а на деле любят острые ощущения. Поверьте, таких в наше время – ох, как не мало!

На самом деле, острые ощущения в современном мире вызывают большую страсть у многих людей. Любитель острых ощущений - это, по сути, очень зависимый человек. Острыми ощущениями можно назвать все ощущения, которые вызваны резким перепадом окружающей обстановки. Например, спуск на горных лыжах или просмотр фильма ужасов, ныряние в ледяную прорубь или прыжки с парашютом, быстрые гонки на чем-либо или занятие серфингом.

В общем, это все жизненные ситуации, которые провоцируют выработку адреналина - биологически активного вещества, которое «выбрасывается» в кровь в состоянии стресса. У каждого человека существует своя определенная шкала эмоций, то есть, каждый чувствует, когда и сколько адреналина ему нужно, в зависимости от этого он и ведет себя определенным образом.

Матвей - Зима отпотей (Матвеев день)

Народный праздник «Матвеев день» отмечается 29 ноября (по старому стилю – 16 ноября). В церковном календаре это день почтения памяти апостола от 12-ти, евангелиста Левия Матфея. Другие названия праздника: «Матвей», «Матвей – зима отпотей», «Зима потеет». Прозвище «Зима отпотей» день получил за то, что 29 ноября часто бывали оттепели.

Также сегодня, 29 ноября, отмечают такие праздники:

- Праздник угукальщиков

- Международный день солидарности с палестинским народом

- День шоколадки (National Chocolates Day) в США

- День пирога с лимонным кремом (National Lemon Cream Pie Day) в США

- День «Выброси свои объедки» (Throw Out Your Leftovers Day) в США

- День семьи в Палау

- День единения в Вануату

- День электронных поздравительных открыток (Electronic Greetings Day) в США

- День принятия ислама на Мальдивах

- День освобождения Албании

- День сквер-данса (National Square Dance Day) в США

Сегодня именины празднуют: Сергей, Матвей, Фульвиан (Фулвиан).

Что происходило 29 ноября в прошлые годы

1830 - в Варшаве началось польское национально-освободительное восстание. Восстание было подавлено в 1831 году.

1899 - основан испанский футбольный клуб «Барселона». Один из самых известных и сильнейших клубов Испании и мира. За более чем столетнюю историю этот клуб стал одним из символов Каталонии.

1929 - американский пилот Ричард Берд с тремя компаньонами первым в мире перелетел Южный полюс самолетом.

1947 - Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о разделе подмандатной территории Палестины и создания там независимых еврейского и арабского государств.

1955 - В г. Севастополе взорвался и затонул советский линкор «Новороссийск», погибло около 1000 человек (по официальной статистике 608).

1959 - церемонию вручения наград «Грэмми» впервые показали по американскому телевидению. Среди лауреатов были Фрэнк Синатра и Дюк Эллингтон.

1963 - президент США Линдон Джонсон подписал распоряжение об учреждении Комиссии во главе с Верховным судьей Эрлом Уорреном для расследования покушения на президента Джона Кеннеди, совершенного неделей раньше.

1990 - Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая позволяла применить против Ирака силу в случае, если он не выведет свои войска из Кувейта до 15 января 1991 года.

1996 - международный трибунал по бывшей Югославии вынес свой первый приговор. К 10 годам тюремного заключения был осужден хорват Дражен Ердемович, признанный виновным в преступлениях против человечества во время гражданской войны в Боснии.

1999 - Указом Президента введены официальные символы главы государства: Флаг (штандарт) Президента Украины, Знак Президента Украины, Гербовая печать Президента Украины, Булава Президента Украины.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 29 ноября. Какие праздники будут завтра?

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