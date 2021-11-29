Глава «Роскосмоса» хочет назвать один из модулей будущей орбитальной станции «Крым»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин хочет назвать один из модулей будущей российской орбитальной станции «Крым».

Об этом он написал в твиттере.

«У РОСС будут другие модули. Я хочу их назвать «Крымом», «Калининградом», «Сахалином», «Сибирью», «Уралом», «Арктикой», «Курилами», «Кавказом», «Большой Волгой», «Золотым Кольцом» и т.п.», – написал Рогозин.

Ранее Россия заявляла о намерении выйти из проекта Международной космической станции из-за ухудшения технического состояния ее российского сегмента. Тогда же россияне заговорили о планах постройки собственной орбитальной станции.

Как отмечает агентство «Интерфакс», сообщалось, что Россия может уйти из МКС в 2025 году.

31 июля было одобрено создание новой российской орбитальной станции. Первый ее модуль планируют запустить в 2025 году, а завершить развертывание в 2035 году.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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