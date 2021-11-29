Водный кризис
Развитие сюжета: Вода, добытая из-под Азовского моря, не является питьевой ● В Крыму пересыхают родники ● В Северо-Крымском канале неожиданно появилась вода ● В России уверены, что вода под Азовским морем является пресной ● Введут ли графики подачи воды на востоке Крыма
Гендиректор «Воды Крыма»: проблема с водой в Крыму не решена
фото © Новости Крыма
Сказать с уверенностью, что Крым обеспечен питьевой водой на год, сегодня нельзя.
Об этом в эфире телеканала «Миллет» сообщил генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик.
«Проблема обеспечения Крыма питьевой водой не имеет такой актуальности, как год назад, по той причине, что мы бесперебойно обеспечиваем население водой. Но мы балансируем на грани. Сказать, что проблема решена, нет, она не решена на 100% . Да, на месяц, два-три, полгода – у нас вода есть. Сказать, что она есть на год вперед – нет», — отметил он.
По его словам, предприятие подает в Симферополь более двух третей воды из артезианских источников, и одну треть – из водохранилищ. «Этой формулой мы манипулируем в зависимости от ситуации», — пояснил Новик.
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Гендиректор «Воды Крыма»: проблема с водой в Крыму не решена
Сказать с уверенностью, что Крым обеспечен питьевой водой на год, сегодня нельзя.