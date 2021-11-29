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Энергетическая безопасность Крыма оказалась под угрозой
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ГУП «Черноморнефтегаз» намерен изменить правила закупки газа для крупных потребителей, что может серьезно отразиться на розничной цене ресурса.
Крымское госпредприятие «Черноморнефтегаз» хочет по-новому закупать газ для крупных потребителей, что может повлечь серьезные изменения для розничной цены ресурса. Это может пошатнуть энергетическую безопасность Крыма и Севастополя, пишет «Коммерсантъ».
ГУП предложило местным предприятиям с нового года покупать газ по предоплате в 100% на месяц вперед. Это, по данным компании, связано со значительным снижением объемов собственной добычи и необходимостью дополнительно приобретать ресурс на бирже, где также берут предоплату. Поэтому в «Черноморнефтегазе», который и без того является убыточным, возник дефицит средств на обязательные расходы.
Если данная схема будет реализована, то вырастут цены не только на топливо, но и на электроэнергию. При этом, например, в «КрымТЭЦ» не понимают, как будут работать на предложенных условиях, так как это приведет к многомиллионным потерям и необходимости брать кредиты. Глава компании Тарас Целый напомнил, что других поставщиков в Крыму нет из-за санкций, а сама «КрымТЭЦ» выйти на биржу не может.
С ним согласны и представители других предприятий Крыма и Севастополя. Так, по словам гендиректора «Севастопольгаза» Ильи Авласевича, происходящее может пошатнуть энергетическую безопасность региона.
«Если повысится оптовая цена, ее нужно будет на кого-то переложить, мы должны собрать деньги за этот газ. Это не просто тяжелые условия, это может поставить под угрозу работу «Севастопольгаза», - пояснил он.
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