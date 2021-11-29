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Власть

Дорогу к логистическому центру компании «ПУД» построят за счет государства

11:42 понедельник, 29 ноября 2021

Дорогу к строящемуся логистическому центру торговой сети «ПУД» в селе Чистенькое под Симферополем построят за счет государства.

Контракт на проектирование дороги уже подписан, следует из данных портала госзакупок.

Согласно заданию на проектирование, строительство дороги включили в ведомственную целевую программу минтранса «Развитие автомобильных дорог Республики Крым на 2019-2030 годы», источником финансирования определен бюджет Крыма.

Дорога должна быть двухполосной с покрытием из асфальта, четвертой технической категории с расчетной скоростью движения 40 километров в пределах населенного пункта и 60 – за его пределами. Протяженность дороги составляет около 500 метров, полос для движения будет две, каждая шириной три метра.

Контракт на проектирование уже заключен с ростовской компанией «Ростстрой», его стоимость – 3,97 млн рублей. Работы должны быть выполнены в этом году.

Новый логистический центр – крупнейший в Крыму – построит компания «ПУД» за 6 млрд рублей на земельном участке площадью 25 га. Площадь самого комплекса составит 60 тысяч кв. м. Построить центр планируется до июля 2023 года. Инвестсоглашение заключили в конце октября 2021 года.

По мнению республиканских властей, после введения комплекса в эксплуатацию, цены на продукты питания в Крыму снизятся.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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