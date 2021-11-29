Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.5
воздух +17
море +13

Власть

Депутаты согласовали отставку Рюмшина с поста вице-премьера Крыма

10:16 понедельник, 29 ноября 2021

Государственный совет Крыма согласовал отставку Андрея Рюмшина с должности вице-премьера – министра сельского хозяйства республики.

Соответствующее решение принято сегодня в результате заочного голосования.

«Согласовать освобождение от должности заместителя председателя Совета министров Республики Крым – министра сельского хозяйства Республики Крым Рюмшина Андрея Васильевича», – сказано в тексте принятого постановления.

Как ранее сообщил первый вице-спикер парламента республики Ефим Фикс, Рюмшин подал заявление об отставке по собственному желанию. Теперь указ о его увольнении должен подписать глава Крыма.

Рюмшин занимает должность вице-премьера – министра сельского хозяйства Крыма с конца октября 2019 года. До этого, с октября 2016 года, он был министром сельского хозяйства.

В должности вице-премьера Рюмшин курирует сферу сельского хозяйства, экологии и природных ресурсов, водного хозяйства, ветеринарии.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Зеленский заявил о госперевороте на Украине. В Украине готовится государственный переворот – об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

Аксенов наругал чиновников за вранье. Глава Крыма Сергей Аксенов недоволен исполнением руководителями городов и районов его поручений.

Экс-министр культуры Крыма обжаловала решение суда об аресте. Задержанная по подозрению в получении крупной взятки бывший министр культуры Крыма Арина Новосельская обжаловала решение Басманного районного суда Москвы об аресте.

Вице-премьер Крыма подал в отставку. Госсовет РК рассмотрит представление об отставке вице-премьера Республики Крым - министра сельского хозяйства Андрея Рюмшина, сообщает «Интерфакс».

Власть
Власти Крыма в шоке от того, как выглядят номера в трехзвездочных отелях

Власти Крыма в шоке от того, как выглядят номера в трехзвездочных отелях фото

Классификаторы, давшие три звезды «убитым» отелям, понесут административную ответственность.

Происшествия
В Ялте среди старых шин обнаружили человеческий череп

В Ялте среди старых шин обнаружили человеческий череп

В Ялте, на улице Красноармейская во время выгрузки автопокрышек обнаружили человеческий череп.

Общество
Сильный ветер и дожди ожидаются в Симферополе в ближайшие двое суток

Сильный ветер и дожди ожидаются в Симферополе в ближайшие двое суток

Сильные дожди и северо-западный ветер ожидаются в Симферополе 29 и 30 ноября.

Общество
Как глобальное потепление отражается на климате Крыма и превратится ли он в остров

Как глобальное потепление отражается на климате Крыма и превратится ли он в остров

О последствиях изменения климата, которые можно увидеть уже сейчас, «Крымская газета» узнала у специалистов.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации