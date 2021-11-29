Депутаты согласовали отставку Рюмшина с поста вице-премьера Крыма

Государственный совет Крыма согласовал отставку Андрея Рюмшина с должности вице-премьера – министра сельского хозяйства республики.

Соответствующее решение принято сегодня в результате заочного голосования.

«Согласовать освобождение от должности заместителя председателя Совета министров Республики Крым – министра сельского хозяйства Республики Крым Рюмшина Андрея Васильевича», – сказано в тексте принятого постановления.

Как ранее сообщил первый вице-спикер парламента республики Ефим Фикс, Рюмшин подал заявление об отставке по собственному желанию. Теперь указ о его увольнении должен подписать глава Крыма.

Рюмшин занимает должность вице-премьера – министра сельского хозяйства Крыма с конца октября 2019 года. До этого, с октября 2016 года, он был министром сельского хозяйства.

В должности вице-премьера Рюмшин курирует сферу сельского хозяйства, экологии и природных ресурсов, водного хозяйства, ветеринарии.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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