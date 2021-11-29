Происшествия
Четыре человека пострадали в Ялте из-за непогоды
Четыре человека пострадали в Ялте из-за неблагоприятных условий.
Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.
«Уже четверо пострадавших: молодой парень, которому упала ветка на голову, и трое пожилых людей. Они госпитализированы. Все случаи связаны со стихией», – цитирует Павленко «Интерфакс».
В Ялте сильный ветер сдувал конструкции, элементы декорации набережной прямо в море, повалены деревья. Об отключениях электроэнергии не сообщалось.
Сейчас в Крыму действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Порывы в Симферополе достигали 20 метров в секунду, максимум отмечен на Южном берегу Крыма – 32 метра в секунды. Ухудшение погодных условий ожидается и завтра.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Причиной отключения электричества стало срабатывание автоматики на подстанциях. Веерные отключения света происходят в столице Крыма и Симферопольском районе.
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