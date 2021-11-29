Четыре человека пострадали в Ялте из-за непогоды

Четыре человека пострадали в Ялте из-за неблагоприятных условий.

Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«Уже четверо пострадавших: молодой парень, которому упала ветка на голову, и трое пожилых людей. Они госпитализированы. Все случаи связаны со стихией», – цитирует Павленко «Интерфакс».

В Ялте сильный ветер сдувал конструкции, элементы декорации набережной прямо в море, повалены деревья. Об отключениях электроэнергии не сообщалось.

Сейчас в Крыму действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Порывы в Симферополе достигали 20 метров в секунду, максимум отмечен на Южном берегу Крыма – 32 метра в секунды. Ухудшение погодных условий ожидается и завтра.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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