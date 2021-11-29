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Власть

Большинство крымчан считают, что ГИБДД надо сократить в несколько раз

09:38 понедельник, 29 ноября 2021
Большинство крымчан считают, что ГИБДД надо сократить в несколько раз

фото © Новости Крыма

Почти половина крымчан считают, что сотрудников российской ГИБДД должно быть минимальное количество.

Об этом свидетельствуют результаты опроса российского автосайта «Дром».

По мнению жителей полуострова, с контролем дорожной ситуации справляются камеры фотовидеофиксации.

За увеличение количества инспекторов выступают 37% крымчан. 18 процентов опрошенных считают, что патрулей ГИБДД на дорогах достаточно.

Как отмечает «Дром», результаты опроса в Крыму отличаются от тех, которые были получены в России. Больше половины российских водителей (51%) выступили за увеличение количества инспекторов. За уменьшение их количества проголосовали лишь 30% респондентов.

Опрос провели с 8 по 17 ноября среди пользователей автосайта. Участие в нем приняли 10 тысяч человек.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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