Аксенов заявил о скором послаблении антиковидных мер в Крыму

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Власти Крыма смягчают ограничения на работу заведений общественного питания, кинотеатров и театров в условиях пандемии.

Об этом у себя на странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава республики Сергей Аксенов.

«Принято решение о скором внесении изменений в указ о режиме повышенной готовности в Республике Крым, в рамках которого учреждения общепита вновь смогут работать в ночное время, при этом, наполняемость залов в театрах и кинотеатрах расширяется с 50% до 70%», – написал Аксенов.

Смягчение условий работы вводится из-за снижения числа зараженных коронавирусом в сутки. Об отмене или каких-либо изменениях в работе системы QR-кодов для посещения соответствующих заведений Аксенов не уточнил.

Ранее ночную работу заведений общественного питания разрешил Севастополь.

В Крыму с начала октября наблюдается стремительный рост числа зараженных коронавирусом. На фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Крыму ужесточены ограничительные меры, введены QR-коды для посещения торговых центров и заведений общепита, а также для заселения в средства размещения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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