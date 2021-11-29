Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Пугающий уровень смертности: за сутки в Крыму от COVID умерли 23 человека ● К Новому году в Крыму могут ослабить ковидные ограничения ● Смертность не снижается: сводка по COVID в Крыму ● Пугающая динамика: сводка по COVID-19 в Севастополе ● Крым обновил антирекорд по смертности от COVID-19
Аксенов заявил о скором послаблении антиковидных мер в Крыму
фото © pixabay.com
Власти Крыма смягчают ограничения на работу заведений общественного питания, кинотеатров и театров в условиях пандемии.
Об этом у себя на странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава республики Сергей Аксенов.
«Принято решение о скором внесении изменений в указ о режиме повышенной готовности в Республике Крым, в рамках которого учреждения общепита вновь смогут работать в ночное время, при этом, наполняемость залов в театрах и кинотеатрах расширяется с 50% до 70%», – написал Аксенов.
Смягчение условий работы вводится из-за снижения числа зараженных коронавирусом в сутки. Об отмене или каких-либо изменениях в работе системы QR-кодов для посещения соответствующих заведений Аксенов не уточнил.
Ранее ночную работу заведений общественного питания разрешил Севастополь.
В Крыму с начала октября наблюдается стремительный рост числа зараженных коронавирусом. На фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Крыму ужесточены ограничительные меры, введены QR-коды для посещения торговых центров и заведений общепита, а также для заселения в средства размещения.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
К Новому году в Крыму могут ослабить ковидные ограничения. Пока власти не могут сообщить программу мероприятий к Новому году.
Смертность не снижается: сводка по COVID в Крыму. На территории Республики Крым за минувшие сутки зарегистрировано 513 новых случаев COVID-19.
Пугающая динамика: сводка по COVID-19 в Севастополе. За минувшие сутки в Севастополе зарегистрированы 253 новых случая заболевания COVID-19.
Крым обновил антирекорд по смертности от COVID-19. 574 случая заражения коронавирусом выявили в Республике Крым за прошедшие сутки.
Крупный пожар в Симферополе: горит поле рядом с ТЦ и АЗС
Заросли камыша загорелись в районе объездной Симферополя рядом с двумя торговыми центрами и автозаправочным комплексом.
Ветер со скоростью 40 м/с обесточил три десятка ЛЭП в Крыму
Ураганный ветер в Крыму вечером в понедельник усилился до 40 метров в секунду, повреждения на линиях электропередачи устраняют более 200 специалистов.
«Ветер с камнями и деревья на машины». Шторм парализовал Севастополь фото
Сотни машин и пассажиров оказались заложниками штормовой ситуации.
Ураган обрушится на Крым: четыре дня шторма, ливней и снега
Сильные дожди и усиление ветра ожидаются в Крыму в предстоящие выходные дни и в начале следующей недели.
26 ноября
Ураганный ветер массово валит деревья в Симферополе
5 часов назад
Севастопольская кефаль устроила «Черную пятницу» рыбакамфото
9 часов назад
В Крыму прошел грязевой дождь
5 часов назад
«Турецкий» шторм дошел до Крыма: что происходит видео
Усилившийся к вечеру понедельника ураганный ветер обесточил большую часть крымской столицы, также пострадали другие районы Крыма.