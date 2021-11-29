200 судов ожидают прохода через Керченский пролив

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Судоходство в Керченском проливе фактически остановлено из-за неблагоприятных погодных условий.

В очереди на прохождение пролива находятся около 200 судов, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«С сегодняшнего дня нет лоцманского сопровождения из-за неблагоприятных погодных условий (сильнейший ветер, порывы до 18 метров в секунду). Для транзита Керченский пролив остается открытым – капитаны судов под российским флагом могут следовать, но не считают это безопасным, поэтому де-факто судоходства нет в проливе. По очень грубой оценке – это капитан порта «Кавказ» оценивает – количество судов, находящихся в ожидании со стороны Азовского устья и Черноморского устья составляет порядка по 100 судов с двух сторон», – сообщили в пресс-службе.

Лоцманское сопровождение обязательно для российских капитанов, которые еще не проходили Керченский пролив, а также для всех иностранных судов. Лоцман подходит на специальном судне и сопровождает плавсредства через пролив.

Решение о закрытии Керченского пролива могут принять в сильный шторм или по другим причинам капитаны морского порта «Кавказ» или «Керчь».

Сейчас в Крыму действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Порывы в Симферополе достигали 20 метров в секунду, максимум отмечен на Южном берегу Крыма – 32 метра в секунды. Ухудшение погодных условий ожидается и завтра.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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