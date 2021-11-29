Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.5
воздух +13
море +14

Власть

200 судов ожидают прохода через Керченский пролив

22:05 понедельник, 29 ноября 2021
200 судов ожидают прохода через Керченский пролив

фото © www.kommersant.ru

Судоходство в Керченском проливе фактически остановлено из-за неблагоприятных погодных условий.

В очереди на прохождение пролива находятся около 200 судов, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«С сегодняшнего дня нет лоцманского сопровождения из-за неблагоприятных погодных условий (сильнейший ветер, порывы до 18 метров в секунду). Для транзита Керченский пролив остается открытым – капитаны судов под российским флагом могут следовать, но не считают это безопасным, поэтому де-факто судоходства нет в проливе. По очень грубой оценке – это капитан порта «Кавказ» оценивает – количество судов, находящихся в ожидании со стороны Азовского устья и Черноморского устья составляет порядка по 100 судов с двух сторон», – сообщили в пресс-службе.

Лоцманское сопровождение обязательно для российских капитанов, которые еще не проходили Керченский пролив, а также для всех иностранных судов. Лоцман подходит на специальном судне и сопровождает плавсредства через пролив.

Решение о закрытии Керченского пролива могут принять в сильный шторм или по другим причинам капитаны морского порта «Кавказ» или «Керчь».

Сейчас в Крыму действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Порывы в Симферополе достигали 20 метров в секунду, максимум отмечен на Южном берегу Крыма – 32 метра в секунды. Ухудшение погодных условий ожидается и завтра.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В крымском курортном поселке обвалился причал. В поселке Никита (большая Ялта) сегодня ночью обвалился причал. Фото размещено в социальных сетях.

Возле Воронцовского дворца в Алупке пообещали построить новый причал. Проектно-сметная документация по строительству морского причала в Алупке будет откорректирована.

В Феодосии решили разработать проект реконструкции порта. Объявлен победитель открытого конкурса на разработку проекта реконструкции морского пункта пропуска в Феодосии. Им стало ООО «Стройспецпроект», которое выполнит работы за сумму 15,9 млн. рублей.

Лайнер «Князь Владимир» так и не вышел из Сочи в Крым. Ушел ли сегодня из Сочи в Ялту «Князь Владимир» не известно, но сайт marinetraffic.com, отслеживающий перемещения судов, уверяет: пассажирский теплоход все еще находится в порту Сочи.

Власть
200 судов ожидают прохода через Керченский пролив

200 судов ожидают прохода через Керченский пролив

Судоходство в Керченском проливе фактически остановлено из-за неблагоприятных погодных условий.

Происшествия
Крупный пожар в Симферополе: горит поле рядом с ТЦ и АЗС

Крупный пожар в Симферополе: горит поле рядом с ТЦ и АЗС

Заросли камыша загорелись в районе объездной Симферополя рядом с двумя торговыми центрами и автозаправочным комплексом.

Происшествия
Ветер со скоростью 40 м/с обесточил три десятка ЛЭП в Крыму

Ветер со скоростью 40 м/с обесточил три десятка ЛЭП в Крыму

Ураганный ветер в Крыму вечером в понедельник усилился до 40 метров в секунду, повреждения на линиях электропередачи устраняют более 200 специалистов.

Коронавирус в Крыму
Аксенов заявил о скором послаблении антиковидных мер в Крыму

Аксенов заявил о скором послаблении антиковидных мер в Крыму

Власти Крыма смягчают ограничения на работу заведений общественного питания, кинотеатров и театров в условиях пандемии.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации