Власть
В центре Севастополя будут исправлять халтуру на дороге
фото © НТС
Кладка брусчатки никуда не годится, подтвердила прокуратура.
Просадки, перепады высоты камня и отсутствие скрепляющих швов – такие недостатки в укладке брусчатки на улице Суворова в центре Севастополя обнаружила городская прокуратура.
В частности, проверяющие обнаружили, что на отремонтированном участке между улицами Воронина и Марата остались большие просадки глубиной более пяти сантиметров, брусчатка уложена на разном уровне и плохо закреплена. К тому же в некоторых местах дождями уже вымыло скрепляющие швы между камнями.
Безалаберно подошел исполнитель и к организации рабочей площадки – она была небезопасна для прохожих, в том числе спешащих в 1-ю гимназию детей. Подрядчик не огородил место работ, оставил на тротуарах открытые люки и неизолированные провода фонарей.
В прокуратуре убеждены, что причина некачественного ремонта улицы – в отсутствии строгого контроля со стороны департамента транспорта Севастополя.
По итогу проверки надзорное ведомство внесло представления о необходимости устранить нарушения директору департамента транспорта Севастополя, гендиректору компании-подрядчика ООО «Крымстроймост» и директору ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя». Последняя как раз заключала контракт с подрядчиком на выполнение ремонтных работ.
«Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены. В настоящее время принимаются меры к устранению выявленных нарушений. К дисциплинарной ответственности привлечены два должностных лица», – уточнили в пресс-службе прокуратуры города.
Напомним, исполнение благого намерения вернуть центральной улице Суворова дореволюционный вид как-то не заладилось сразу. Сначала работу подрядчика раскритиковали местные реставраторы. По их словам, камни не были подобраны по размеру и просто укладывались на песчаную основу так, что достать их можно было голыми руками.
Потом исполнителя уличили в откровенной халтуре из-за спешки со сдачей объекта, и брусчатку решили полностью переложить. Выполнить эту работу подрядчик должен за свой счет, при этом окончательные сроки сдачи объекта остаются прежними – конец 2021 года.
Как ранее сообщалось, в рамках капитального ремонта подрядчик должен замостить брусчаткой всю улицу Суворова, в том числе участки, которые ранее были заасфальтированы. Для этого организация должна была приобрести камень, визуально схожий с оригинальным.
Проектом также предусмотрено мощение тротуаров, установка новых фонарей, замена инженерных сетей и устройство парковки в районе Владимирского собора. Ширина дороги на этом участке с учетом парковочного кармана будет составлять 8,5 метра, а проезжую часть улицы в рамках ремонта придется сузить.
В тексте использованы материалы: Форпост
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