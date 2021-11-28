Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.5
воздух +15
море +14

Власть

В центре Севастополя будут исправлять халтуру на дороге

10:38 воскресенье, 28 ноября 2021
Севастополь
В центре Севастополя будут исправлять халтуру на дороге

фото © НТС

Кладка брусчатки никуда не годится, подтвердила прокуратура.

Просадки, перепады высоты камня и отсутствие скрепляющих швов – такие недостатки в укладке брусчатки на улице Суворова в центре Севастополя обнаружила городская прокуратура.

В частности, проверяющие обнаружили, что на отремонтированном участке между улицами Воронина и Марата остались большие просадки глубиной более пяти сантиметров, брусчатка уложена на разном уровне и плохо закреплена. К тому же в некоторых местах дождями уже вымыло скрепляющие швы между камнями.

Безалаберно подошел исполнитель и к организации рабочей площадки – она была небезопасна для прохожих, в том числе спешащих в 1-ю гимназию детей. Подрядчик не огородил место работ, оставил на тротуарах открытые люки и неизолированные провода фонарей.

В прокуратуре убеждены, что причина некачественного ремонта улицы – в отсутствии строгого контроля со стороны департамента транспорта Севастополя.

По итогу проверки надзорное ведомство внесло представления о необходимости устранить нарушения директору департамента транспорта Севастополя, гендиректору компании-подрядчика ООО «Крымстроймост» и директору ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя». Последняя как раз заключала контракт с подрядчиком на выполнение ремонтных работ.

«Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены. В настоящее время принимаются меры к устранению выявленных нарушений. К дисциплинарной ответственности привлечены два должностных лица», – уточнили в пресс-службе прокуратуры города.

Напомним, исполнение благого намерения вернуть центральной улице Суворова дореволюционный вид как-то не заладилось сразу. Сначала работу подрядчика раскритиковали местные реставраторы. По их словам, камни не были подобраны по размеру и просто укладывались на песчаную основу так, что достать их можно было голыми руками.

Потом исполнителя уличили в откровенной халтуре из-за спешки со сдачей объекта, и брусчатку решили полностью переложить. Выполнить эту работу подрядчик должен за свой счет, при этом окончательные сроки сдачи объекта остаются прежними – конец 2021 года.

Как ранее сообщалось, в рамках капитального ремонта подрядчик должен замостить брусчаткой всю улицу Суворова, в том числе участки, которые ранее были заасфальтированы. Для этого организация должна была приобрести камень, визуально схожий с оригинальным.

Проектом также предусмотрено мощение тротуаров, установка новых фонарей, замена инженерных сетей и устройство парковки в районе Владимирского собора. Ширина дороги на этом участке с учетом парковочного кармана будет составлять 8,5 метра, а проезжую часть улицы в рамках ремонта придется сузить.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Симферопольцы пытаются понять, откуда в кране странная голубая вода. Люди шутят, что благодаря такому новшеству больше не придется тратиться на стиральный порошок и антифриз.

Власти Симферополя решили потратить на новогодние гирлянды еще 25 млн рублей. Администрация Симферополя направит более 25 млн рублей на покупку и обновление светодиодных новогодних уличных украшений.

И так сойдет: в Керчи тротуар проложили прямо через столбы. В Керчи на улице Черноморской дорожники сделали тротуар с препятствиями: столбы стоят прямо на пути следования пешеходов и мешают проходу.

Правительство Севастополя сможет изымать у горожан дома и сносить их. Власти Севастополя определились с критериями и прочими условиями, согласно которым будут изымать у граждан дома для реализации новых градостроительных проектов в рамках комплексного развития территорий (КРТ).

Коронавирус в Крыму
Смертность не снижается: сводка по COVID в Крыму

Смертность не снижается: сводка по COVID в Крыму

На территории Республики Крым за минувшие сутки зарегистрировано 513 новых случаев COVID-19.

Общество
Погодный армагеддон: недельный прогноз погоды для Крыма

Погодный армагеддон: недельный прогноз погоды для Крыма

На следующей неделе Крым ожидают очень крутые погодные перемены.

Общество
Какой сегодня праздник 28 ноября

Какой сегодня праздник 28 ноября фото

Сегодня, 28 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Общество
Экстренное штормовое: на Симферополь обрушится сильный ветер

Экстренное штормовое: на Симферополь обрушится сильный ветер

Усиление ветра до 25 м/с прогнозируется в субботу в Симферополе, объявлено экстренное штормовое предупреждение.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации