В Симферополе появилась ловушка для автобусов

В Симферополе водителям автобусов № 7 и 8 маршрутов теперь очень не просто выехать на проспект Победы с улицы 51 Армии. Дорожники устроили водителям настоящую ловушку из столбиков на повороте.

Об этом пишут очевидцы в соцсетях.

Дорожные службы установили ограничительные столбики прямо на повороте с улицы 51 Армии и затрудняют движение крупногабаритного транспорта. Водителям ничего не остается, как ломать препятствие, чтобы совершить маневр.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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