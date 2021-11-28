Происшествия
В Симферополе появилась ловушка для автобусов
В Симферополе водителям автобусов № 7 и 8 маршрутов теперь очень не просто выехать на проспект Победы с улицы 51 Армии. Дорожники устроили водителям настоящую ловушку из столбиков на повороте.
Об этом пишут очевидцы в соцсетях.
Дорожные службы установили ограничительные столбики прямо на повороте с улицы 51 Армии и затрудняют движение крупногабаритного транспорта. Водителям ничего не остается, как ломать препятствие, чтобы совершить маневр.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымские города и районы не готовы к снегопадам. Ряд городов и районов Крыма не готовы к ликвидации последствий снегопадов на дорогах.
В Симферополе вернут автобусный маршрут №100. Симферопольский автобусный маршрут №100 «Каменка — Старый аэропорт» с 30 ноября будет возобновлен.
Водителей Севастополя обязали заменить летние шины на зимние до 1 декабря. Госавтоинспекция Севастополя напоминает о необходимости установки зимних шин с 1 декабря.
Авто из парка Развожаева уличили в штрафах за превышение скорости. Предположительно губернаторский Land Cruiser 200 должен бюджету 85 тысяч рублей.
Какой сегодня праздник 28 ноября фото
Сегодня, 28 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Симферопольцы пытаются понять, откуда в кране странная голубая вода
Люди шутят, что благодаря такому новшеству больше не придется тратиться на стиральный порошок и антифриз.
Севастополь в этом году освоил только половину выделенных по ФЦП средств
Правительство Севастополя должно принять меры для завершения строительства объектов федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя (ФЦП), ввод в эксплуатацию которых запланирован на текущий год.
Расчистка русла горной реки привела в ужас крымчан
Жители сел Бахчисарайского района Крыма не могут узнать протекающую в этих краях речку Коккозку: множество деревьев срублено, уничтожается среда обитания краснокнижных пресноводных крабов.
24 ноября
Вице-премьер Крыма подал в отставку
24 ноября
Какой сегодня праздник 27 ноября
Сегодня, 27 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.