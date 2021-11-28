В Симферополе на улице Залесской временно перекыто движение

С 27 ноября по 1 декабря в Симферополе с 6.00 до 22.00 будет перекрыто движение улице Залесская (от улицы Севастопольская до улицы 60 лет Октября) в связи с проведением ремонтных работ.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

«Ограничения касаются транзитного движения транспортных средств. Ограничения не коснуться городского общественного транспорта, автотранспортных средств специализированных и коммунальных служб, а также будет обеспечен пропуск автотранспортных средств жителей района», — говорится в сообщении.

Администрация города просит симферопольцев отнестись к временным ограничениям и минимизировать передвижение по улице Залесская.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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