В Крыму создают программу модернизации детского отдыха и оздоровления

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В Крыму разрабатывают рабочую программу обновления и дополнения инфраструктуры объектов отдыха и оздоровления детей.

Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров Республики Крым Елена Романовская на видеоконференции Министерства просвещения РФ. По ее словам, на проведение в республике детской оздоровительной кампании в 2021 году уже выделен 1 млрд рублей.

В ноябре этого года на полуострове в санаторно-курортных учреждениях находятся более 165 тысяч детей.

«Сегодня в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Республики Крым включены 316 организаций, из них 42 детских оздоровительных лагеря. Большая их часть была введена в эксплуатацию в 70-е годы прошлого века и, соответственно, требует обновления материально-технической базы», – прокомментировала Романовская.

По ее словам, особое внимание при разработке программы будет уделено модернизации детских лагерей и повышению качества услуг.

За предыдущие три года только на ремонтные работы и антитеррористическую безопасность лагерей выделено 36 млн рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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