Смертность не снижается: сводка по COVID в Крыму

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На территории Республики Крым за минувшие сутки зарегистрировано 513 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Накануне от коронавируса скончались 24 человека, за день до этого умерли 25 пациентов, что стало абсолютным антирекордом.

Всего умерших уже 3560. С начала пандемии в регионе выявлено 118 549 случаев заражения.

Выздоровели 106 180 пациентов, в том числе 479 за прошедшие сутки. На данный момент среди регионов России по суточному приросту случаев Крым находится на 15 месте, количество зарегистрированных пациентов с COVID-19 снижается уже несколько дней.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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