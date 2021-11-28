Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Пугающая динамика: сводка по COVID-19 в Севастополе ● Крым обновил антирекорд по смертности от COVID-19 ● В Керчи оштрафовали нарушителей ковидных ограничений на 700 тысяч рублей ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● Сотни заболевших, десятки умерших: суточная сводка о новых заражениях в Крыму
Смертность не снижается: сводка по COVID в Крыму
фото © Новости Крыма
На территории Республики Крым за минувшие сутки зарегистрировано 513 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Накануне от коронавируса скончались 24 человека, за день до этого умерли 25 пациентов, что стало абсолютным антирекордом.
Всего умерших уже 3560. С начала пандемии в регионе выявлено 118 549 случаев заражения.
Выздоровели 106 180 пациентов, в том числе 479 за прошедшие сутки. На данный момент среди регионов России по суточному приросту случаев Крым находится на 15 месте, количество зарегистрированных пациентов с COVID-19 снижается уже несколько дней.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крым обновил антирекорд по смертности от COVID-19. 574 случая заражения коронавирусом выявили в Республике Крым за прошедшие сутки.
Власти Ялты хотят возобновить работу детского инфекционного отделения. Ялта лишилась детского инфекционного отделения после размещения 100 дополнительных коек для больных COVID-19 в здании инфекционной больницы.
Сводка о новых заражениях в Крыму. 618 случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Крым за прошедшие сутки.
Сотни заболевших, десятки умерших: суточная сводка о новых заражениях в Крыму. За прошедшие сутки в Крыму выявили 651 случай заражения коронавирусом.
Смертность не снижается: сводка по COVID в Крыму
На территории Республики Крым за минувшие сутки зарегистрировано 513 новых случаев COVID-19.
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