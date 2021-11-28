Происшествия
Севастополец нашел загадочный арсенал на чердаке своего дома
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Житель Севастополя во время ремонта старой электропроводки обнаружил на чердаке собственного дома целый арсенал.
Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по городу.
Инцидент произошел днем 23 ноября в частном секторе Нахимовского района города. Полицейским 69-летний мужчина рассказал, что полез на чердак и обнаружил черный сверток. Тканью были плотно замотаны две винтовки Мосина, патроны, а также по два ствола, приклада и затвора.
«Мужчина пояснил, что в этот день он решил поменять проводку на веранде дома, в связи с чем потребовалось подняться в чердачное помещение. Обнаруженное оружие и патроны он передал в полицию», – рассказали в ведомстве.
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что старый дом мужчина приобрел в начале 2000-х. Прежняя хозяйка давно умерла. Полиция проводит проверку.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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