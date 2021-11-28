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Происшествия

Севастополец нашел загадочный арсенал на чердаке своего дома

08:10 воскресенье, 28 ноября 2021
Севастополь
Севастополец нашел загадочный арсенал на чердаке своего дома

фото © rg.ru

Житель Севастополя во время ремонта старой электропроводки обнаружил на чердаке собственного дома целый арсенал.

Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по городу.

Инцидент произошел днем 23 ноября в частном секторе Нахимовского района города. Полицейским 69-летний мужчина рассказал, что полез на чердак и обнаружил черный сверток. Тканью были плотно замотаны две винтовки Мосина, патроны, а также по два ствола, приклада и затвора.

«Мужчина пояснил, что в этот день он решил поменять проводку на веранде дома, в связи с чем потребовалось подняться в чердачное помещение. Обнаруженное оружие и патроны он передал в полицию», – рассказали в ведомстве.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что старый дом мужчина приобрел в начале 2000-х. Прежняя хозяйка давно умерла. Полиция проводит проверку.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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