Севастополец нашел загадочный арсенал на чердаке своего дома

фото © rg.ru

Житель Севастополя во время ремонта старой электропроводки обнаружил на чердаке собственного дома целый арсенал.

Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по городу.

Инцидент произошел днем 23 ноября в частном секторе Нахимовского района города. Полицейским 69-летний мужчина рассказал, что полез на чердак и обнаружил черный сверток. Тканью были плотно замотаны две винтовки Мосина, патроны, а также по два ствола, приклада и затвора.

«Мужчина пояснил, что в этот день он решил поменять проводку на веранде дома, в связи с чем потребовалось подняться в чердачное помещение. Обнаруженное оружие и патроны он передал в полицию», – рассказали в ведомстве.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что старый дом мужчина приобрел в начале 2000-х. Прежняя хозяйка давно умерла. Полиция проводит проверку.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Скончался известный севастопольский виноградарь. Смерть директора крупнейшего севастопольского агропредприятия «Качинский +» Михаила Хоша стала для города невосполнимой утратой – об этом пишут в соцсетях многие горожане, знавшие его как порядочного человека и сильного хозяйственника.

Сладкоежка с дезодорантом ограбил булочную в Севастополе. Хлебобулочный магазин в Инкермане на улице Менжинского был ограблен при помощи дезодоранта.

Смертельный пожар: в сгоревшем доме на востоке Крыма найден погибший. Один человек погиб при пожаре в частном жилом доме в Нижнегорском районе.

Время ДТП: где и почему в Севастополе чаще всего случаются аварии. Наибольшую долю всех ДТП в Севастополе составляют аварии, связанные с выездом участников дорожного движения на встречную полосу для совершения обгона, сообщают в региональной Госавтоинспекции.