Севастополь в этом году освоил только половину выделенных по ФЦП средств

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Правительство Севастополя должно принять меры для завершения строительства объектов федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя (ФЦП), ввод в эксплуатацию которых запланирован на текущий год.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратура города, передает «Новый Севастополь».

«В целях реализации ФЦП бюджету Севастополя на 2021 год выделено 19 млрд рублей, из которых на 1 ноября освоена лишь половина», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в этом году необходимо ввести в эксплуатацию 41 объект, в том числе восемь объектов, которые должны были быть сданы годом ранее. Сотрудники надзорного ведомства выявили нарушение подрядчиками сроков выполнения строительных работ при строительстве модульного детского сада, физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Кача и пожарных депо в селах Павловка и Терновка. На сроки реализации мероприятий ФЦП влияют факты хищения бюджетных средств.

«За девять месяцев 2021 года прокурорами по результатам надзорных проверок исполнения законодательства при реализации ФЦП выявлено 82 нарушения закона, внесено 39 представлений, 13 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, о недопустимости нарушения закона предостережено 13 должностных лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено пять уголовных дел», – уточнили в прокуратуре.

На реализацию ФЦП в Севастополе в этом году было выделено 25 млрд рублей. В 2020 году Севастополь освоил 93% средств, выделенных на реализацию федеральной целевой программы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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