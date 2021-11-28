Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 28 ноября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 28 ноября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (юго-западный местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый, дождь (местами сильные), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (юго-западный местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый, дождь (местами сильный), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (юго-западный местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый, дождь (местами сильный), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами при видимости 200-500 м), уровень опасности желтый, ветер (юго-западный местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 9 до 14, ночью от 9 до 11 градусов. Ветер южный 11 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 90 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 13 до 14, ночью около 13 градусов. Ветер юго-западный 9 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 90 до 100 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 12 до 14, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер южный 23 км/час, возможны порывы до 57 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 86 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 11 до 14, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер южный 18 км/час, возможны порывы до 51 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 88 до 100 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 13, ночью около 11 градусов. Ветер южный 24 км/час, возможны порывы до 59 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 97 до 100 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 11 до 14, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер южный 25 км/час, возможны порывы до 57 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 97 до 100 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 15, ночью от 8 до 11 градусов. Ветер южный 14 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 100 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 7 до 14, ночью от 7 до 10 градусов. Ветер южный 17 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 88 до 100 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 7 до 9, ночью около 8 градусов. Ветер южный 10 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня составит 100 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 8 до 10, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер южный 8 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 86 до 100 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 7 до 14 градусов тепла. По городам: в Алуште - 14, в Евпатории - 13, на мысе Казантип в Азовском море - 9, в Керчи - 9, в Николаевке - 13, в Севастополе - 14, в Судаке - 14, на Тарханкуте - 13, в Феодосии - 13, в Ялте - 13 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 13, в Египте - 26, на Кипре - 21, в Одессе - 10, в Сочи - 16, в Турции - 22, в Хорватии - 19 градусов выше нуля.

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