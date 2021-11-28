После ремонта дорог в Симферополе изменят разметку и отрегулируют светофоры

В Симферополе пересмотрят работу некоторых светофоров и откорректируют разметку после ремонта дорог.

Об этом сообщил глава администрации Симферополя Валентин Демидов.

По словам Демидова, в администрацию поступают жалобы на разметку, которую нанесли дорожники после ремонта некоторых улиц. Люди недовольны, что исчезли разрывы сплошной, которые позволяли делать левый поворот во дворы жилых многоэтажек.

«Когда дороги будут переданы после ремонта, отрегулируем работу некоторых светофоров, а также разметку в некоторых местах. Все это будет рассматриваться согласно правилам дорожного движения», - сказал Демидов.

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