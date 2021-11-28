Погодный армагеддон: недельный прогноз погоды для Крыма

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На следующей неделе Крым ожидают очень крутые погодные перемены.

В понедельник над полуостровом прольются ливни, во вторник прорвется холодный атмосферный фронт, в среду дожди превратятся в мокрый снег, зато к пятнице погода начнет налаживаться.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

«С понедельника циклон атлантического происхождения соединится с балканским. Это мощная двухъядерная армада двинется на юг нашей страны, зарядят проливные продолжительные дожди. При этом понедельник ознаменуется всплеском тепла: ночью +7…+12, днем +14…+19. Все это будет сопровождаться плотным ветром южного направления 7-12 м/с, в порывах - до 20-25 м/с», - прогнозирует синоптик.

Во вторник, по словам Тишковца, на полуостров начнет прорываться холодный атмосферный фронт.

Ночью +7…+12, днем понижение температуры до +5…+10, ливневые дожди, ветер с порывами до 24 м/с: «Это тоже штормовой и очень опасный ветер», - констатировал гость эфира.

«Дальше в ночные часы мы приблизимся к минусовым отметкам: в среду от -2 до +3. Осадки начнут переходить в заряды мокрого снега, в дневные часы +2…+7. В Четверг ночью температура составит около 0, а днем поднимется до +5..10 градусов. На самом холодном дне Крым будет находиться именно в среду и четверг», - продолжил он.

Зато к пятнице ситуация начнет постепенно улучшаться: осадков станет меньше, облака поредеют, а к следующим выходным Крым выйдет к показателям +8…+12 градусов.

«Что касается осадков, а ближайшие пять суток в среднем по равнинной части полуострова выпадет от 10 до 15 мм небесной влаги. На ЮБК эта цифра будет достигать 30-40 мм, что для этого времени года очень много. Но, учитывая, что за все предыдущие дни ноября выпало меньше половины нормы, это очень хорошо для наполнения крымских водохранилищ», - заключил эксперт.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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