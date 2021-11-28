Когда в Севастополе откроются елочные базары и новогодние ярмарки

Елочные базары в Севастополе откроют 15 декабря. Вслед за ними развернутся и праздничные ярмарки, в том числе в самом центре города.

Об этом рассказали в пресс-службе департамента сельского хозяйства и потребительского рынка правительства города.

«В этом году у нас предусмотрено сорок три елочных развала. В продаже будут ели и сосны, которые везут с материка, а также сопутствующие товары: гирлянды, дождики, игрушки, различные сувениры. Уже 12 числа НТО начнут устанавливаться, а работать полноценно будут с 15 и до 31 декабря», – сказали в департаменте.

Также в городе запланировано открытие двух праздничных ярмарок.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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