Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.5
воздух +15
море +14

Власть

Когда в Севастополе откроются елочные базары и новогодние ярмарки

09:57 воскресенье, 28 ноября 2021
Севастополь

Елочные базары в Севастополе откроют 15 декабря. Вслед за ними развернутся и праздничные ярмарки, в том числе в самом центре города.

Об этом рассказали в пресс-службе департамента сельского хозяйства и потребительского рынка правительства города.

«В этом году у нас предусмотрено сорок три елочных развала. В продаже будут ели и сосны, которые везут с материка, а также сопутствующие товары: гирлянды, дождики, игрушки, различные сувениры. Уже 12 числа НТО начнут устанавливаться, а работать полноценно будут с 15 и до 31 декабря», – сказали в департаменте.

Также в городе запланировано открытие двух праздничных ярмарок.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастопольцев на Новый год ждет рыбный стол. Перед праздниками в городе начнут продавать рыбу по социальной цене.

Турист из Новосибирска гуляет по Крыму с котом на шляпе. Житель Сибири по имени Стас с рыжим котом по кличке Боб сразу становятся центром внимания куда бы ни пришли.

Какой сегодня праздник 27 ноября. Сегодня, 27 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Старинное зеркало из крымского дворца выставлено на продажу. Внимание пользователей крымских соцсетей приковала фотография большого зеркала в золоченой раме с орнаментом, на обороте которого стоит клеймо «Ливадия».

Коронавирус в Крыму
Смертность не снижается: сводка по COVID в Крыму

Смертность не снижается: сводка по COVID в Крыму

На территории Республики Крым за минувшие сутки зарегистрировано 513 новых случаев COVID-19.

Общество
Погодный армагеддон: недельный прогноз погоды для Крыма

Погодный армагеддон: недельный прогноз погоды для Крыма

На следующей неделе Крым ожидают очень крутые погодные перемены.

Общество
Какой сегодня праздник 28 ноября

Какой сегодня праздник 28 ноября фото

Сегодня, 28 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Общество
Экстренное штормовое: на Симферополь обрушится сильный ветер

Экстренное штормовое: на Симферополь обрушится сильный ветер

Усиление ветра до 25 м/с прогнозируется в субботу в Симферополе, объявлено экстренное штормовое предупреждение.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации