Какой сегодня праздник 28 ноября

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Сегодня, 28 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День матери в России

Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался День матери. В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября, согласно Указу Президента Российской Федерации № 120 от 30 января 1998 года, воздавая должное материнскому труду, их бескорыстной жертве ради блага своих детей и «в целях повышения социальной значимости материнства».

С инициативой учреждения Дня матери выступил Комитет Государственной Думы РФ по делам женщин, семьи и молодежи. С тех пор российские мамы получили свой официальный праздник.

Невозможно поспорить с тем, что этот праздник — праздник вечности. Из поколения в поколение для каждого человека мама — самый главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование.

День профессионального бухгалтера

Так, основная (она же самая популярная) дата празднования Дня специалиста по бухучету - 21 ноября. Помимо этого в некоторых коллективах принято чтить бухгалтеров еще и 25 ноября, а заодно и 28-ого. В эти дни ФЗ «О бухучете» был опубликован, а значит вступил в силу.

В свой праздник бухгалтеры, как правило, устраивают в конце рабочего дня застолья у себя в отделе, во время которых в адрес виновников торжества звучат поздравления, наилучшие пожелания и, конечно же, слова благодарности за их нелегкий труд. Кроме того, коллеги из других отделов обычно готовят для тех, кто рассчитывает и выдает им зарплату, небольшие, но приятные презенты, а руководители вручают лучшим своим казначеям почетные грамоты, дипломы и, естественно, денежные премии.

Что касается подарков, то традиционными в этот праздник уже стали цветы, конфеты и открытки (ведь почти 90% бухгалтеров в нашей стране - женщины). Кроме того, работникам учета принято дарить ежедневники, блокноты, сувениры с логотипом фирмы и т.п.

Гурий - Зубной целитель (Гурьев день)

Народный праздник «Гурьев день» отмечается 28 ноября (по старому стилю – 15 ноября). В церковном календаре это день почтения памяти трех мучеников – Гурия, Самона и Авива. Другие названия праздника: «Гурий», «Гурьян», «Зима на пегой кобыле», «Зубной целитель». Согласно народным поверьям, Гурьян дальше зиму продолжает, сменяя Матрену (22 ноября) и Ераста (23 ноября).

Также сегодня, 28 ноября, отмечают такие праздники:

- Начало Рождественского поста

- Всемирный день сострадания (World Compassion Day)

- День памяти преподобного Паисия Величковского

- Пилиповка в Беларуси

- Первое воскресенье Адвента

- День работника Оборонной спортивно-технической организации Кыргызстана

- День геоморфолога

- Воскресенье в честь поминовения усопших в Германии

- День пьяного ежика

- День придумывания новых слов

- День красной планеты (Red Planet Day)

- День французских тостов (National French Toast Day) в США

- День семейной истории здоровья (National Family Health History Day) в США

- День военно-морских сил Ирана

- День независимости Панамы

Сегодня именины празднуют: Филипп, Маркелл, Фома, Паисий, Елпидий, Дмитрий, Авив, Гурий, Евстохий, Кинтион, Самон.

Что происходило 28 ноября в прошлые годы

1414 - Во время церковного собора в Констанце по обвинению в ереси арестован чешский реформатор Ян Гус.

1561 - объявлено о самороспуске Ливонского рыцарского ордена, земли которого перешли в Польшу и Литву.

1654 - На Подолье началась героическая оборона казацкой крепости Буша от польских войск. 30 ноября защитники взорвали себя вместе с крепостью.

1917 - правительство большевистской России направил послам Великобритании, Франции, США и ряда других стран ноту с предложением об объявлении перемирия на всех фронтах и начала переговоров о мире. Не получив ответа, большевики объявили о подготовке к сепаратных мирных переговоров с Германией.

1918 - румынский Генеральный конгресс Буковины в Черновцах провозгласил объединение края с Румынией.

1918 - Эстония подверглась военного нападения со стороны Советской России. Так началась Освободительная война эстонского народа (1918-1920).

1928 - в Одесской области создан первая в СССР машино-тракторная станция (МТС).

1943 - в Тегеране открылась первая конференция руководителей трех ведущих держав антигитлеровской коалицииИ. Сталина (СССР), Ф. Рузвельта (США) и У. Черчилля (Великобритания).

1970 - проведены первые операции итальянской лево-террористической организации «Красные Бригады»серию взрывов на заводе «Пирелли».

1974 - в Нью-йоркском концертном зале «Мэдисон Сквер Гарден» экс-битл Джон Леннон выступил на сцене в последний раз.

1989 - Совет Министров СССР создал государственную комиссию по вопросам крымскотатарского народа.

1994 - первая попытка федеральных сил штурмовать столицу Чечнигород Грозный во время Первой Чеченской войны.

2000 - начало кассетного скандала в Украине. Александр Мороз обнародовал аудиокассеты с записями разговоров в кабинете Л. Кучмы об убийстве Георгия Гонгадзе.

2004 - в г. Северодонецке Луганской области состоялся «Всеукраинский съезд народных депутатов», который получил оценку общественности и журналистов как сепаратистский. Однако ни один из участников съезда до сих пор не понес ответственности.

2006 - Верховная Рада Украины признала Голодомор актом геноцида против украинского народа.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 28 ноября. Какие праздники будут завтра?

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