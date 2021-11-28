Как глобальное потепление отражается на климате Крыма и превратится ли он в остров

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О последствиях изменения климата, которые можно увидеть уже сейчас, «Крымская газета» узнала у специалистов.

Глобальное потепление – главная угроза человечеству в ближайшие десятилетия, говорят ученые всего мира. А результаты метеорологических наблюдений из разных частей земного шара свидетельствуют: температура Мирового океана и атмосферы растет из года в год.

В Крыму за последние 30 лет среднегодовая температура воздуха повысилась на два градуса, приводит цифры крымский климатолог Владимир Рябов. А это значительная величина для такого сравнительно небольшого промежутка времени. Если темпы сохранятся, то еще через три десятилетия условия жизни человечества на планете могут измениться.

– Все климатические изменения сопровождаются повышением неустойчивости атмосферы, – объясняет наш собеседник. – На примере Крыма это заметно уже сейчас. 2019-2020 годы отличались высокими засушливыми явлениями: выпадало мало осадков, обмелели водохранилища. А 2021 год, наоборот, выдался очень дождливым. Мы были свидетелями, как водяные потоки размывали Ялту, Керчь, Алушту, да и Симферополю досталось. Количество осадков в этом году процентов на 70-80% больше прошлогоднего. Эти погодные повороты и есть результат глобального потепления.

Как известно, Крым находится в засушливой зоне, особенно степная его часть, где всегда выпадало меньше осадков. И даже в этом дождливом году, когда некоторые районы полуострова пострадали от потопа, воды все равно не хватает, считает климатолог.

– У нас тепла по отношению к осадкам всегда больше – вода испаряется. Крым как был засушливым районом, так он им и останется, я думаю, еще на многие десятилетия. Особых изменений в этом отношении ждать не следует. Засуха будет нашим обычным явлением в летнее время. А значит, в первую очередь надо решать вопросы обеспечения потребностей полуострова в прес­ной воде. В дождливые годы – а они будут чередоваться с сухими – надо делать соответствующие запасы: строить водохранилища, внедрять водосберегающие технологии и тому подобное. В общем, экономить воду и изыскивать новые ресурсы, – считает специалист.

Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд высказал схожее мнение, отметив, что глобальное потепление неминуемо скажется на Крыме и других южных регионах, которые станут еще более засушливыми.

– Согласно моделям физико-математического моделирования климата при увеличении количества парниковых газов происходит перераспределение осадков. Для Крыма, Южного федерального округа и всех территорий, расположенных в южных широтах, это чревато определенными последствиями, – рассказал Роман Вильфанд. – Так, если в целом по земному шару объем водяного пара останется неизменным, то большее количество осадков будет выпадать в северных районах. В умеренных широтах оно существенно не изменится, а вот в южных осадков станет значительно меньше. Таким образом аридные (засушливые. – Ред.) районы станут еще более засушливыми.

Даже незначительная смена климата, как известно, ведет к изменению флоры и фауны. Этим вопросом обеспокоены и занимаются ученые Никитского ботанического сада.

– В Крыму в последние годы зимой нет морозов. Безусловно, растения вынуждены подстраиваться под меняющийся климат. В таких условиях одни виды получают преимущество. У нас есть замечательная научная работа по прогнозированию того, что произойдет с каждым конкретным растением в случае изменения климата, – рассказывает доктор биологических наук, заместитель директора по науке Никитского ботанического сада Оксана Шевчук.

По ее словам, последствия потепления можно наблюдать уже сейчас: из-за отсутствия заморозков появляется огромное количество вредителей. На ЮБК года два назад обнаружился пальмовый мотылек. Эта бабочка откладывает яйца в точку роста высоких пальм, что ведет к их гибели. Личинки развиваются внутри ствола, откуда их невозможно извлечь. Если раньше при заморозках вредители погибали, то теперь они выживают. Возможность существования пальмового мотылька появилась как раз из-за изменения климата.

Каких только сценариев не предсказывали Крыму. Оказывается, некоторые из них вполне реальны. Другие маловероятны или возможны в далекой перспективе. Например, прогноз превращения Крыма в остров из-за повышения уровня Мирового океана.

– Эти опасения имеют под собой почву, – соглашается климатолог Владимир Рябов. – Да, если процесс глобального потепления будет продолжаться еще несколько десятков лет, это в итоге приведет к таянию полярных льдов. Но я не советую паниковать, потому что процесс этот длительный. При сохранении темпов потепления повышение уровня океана мы заметим только через несколько десятков лет. Он будет расти на несколько сантиметров в год. Даже если этот процесс и будет происходить, то в далекой перспективе, и пока опасаться нам его не стоит.

Мировые лидеры регулярно обсуждают, как избежать климатической катастрофы. На двухнедельном саммите в Глазго, который прошел этой осенью, более 100 стран хоть и с трудом, но договорились о сокращении выбросов метана минимум на 30% к 2030 году.

– Процесс глобального потепления продолжается, и страны хотят быть готовы к его последствиям, – говорит Владимир Рябов. – Одна из причин – парниковые газы, которые выделяются в атмосферу в результате хозяйственной деятельности человека. Саммит в Глазго и подобные ему строятся на том, чтобы договориться и перестроить производство в сторону уменьшения выбросов. Но есть суждение, и целый ряд ученых его придерживается, что влияние человека на повышение теплового эффекта атмосферы и Мирового океана не столь велико. Паника по поводу того, что растет количество углекислого газа в атмосфере в результате хозяйственной деятельности человека, во многом искусственная и нагнетается определенными структурами глобального капитализма, которые преследуют определенные коммерческие цели. Главным источником усиления парникового эффекта является углекислый газ, который производится самой природой в результате гниения органики, деятельности животных и так далее. Кроме того, колоссальное значение имеет водяной пар, то есть вода, которая испаряется с поверхности морей и океанов. Роль водяного пара в формировании парникового эффекта оценивается в 70-80%. Количество углекислого газа, поступающего в атмосферу естественным путем, – в 10-15%. И только 8-10% – это углекислый газ, поступающий в атмосферу в результате деятельности человека. Как видим, его доля не так велика, как нам порой хотят представить.

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