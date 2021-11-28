Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Смертность не снижается: сводка по COVID в Крыму ● Пугающая динамика: сводка по COVID-19 в Севастополе ● Крым обновил антирекорд по смертности от COVID-19 ● В Керчи оштрафовали нарушителей ковидных ограничений на 700 тысяч рублей ● Сводка о новых заражениях в Крыму
К Новому году в Крыму могут ослабить ковидные ограничения
Пока власти не могут сообщить программу мероприятий к Новому году.
Об этом в эфире телеканала «Крым-24» сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. По его словам, к Новому году возможны послабления по части ковидных ограничений, что скажется и на проведении массовых мероприятий.
«Только формирование коллективного иммунитета позволит серьезно снижать ограничительные меры», - отметил Волченко.
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